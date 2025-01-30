حكم تقبيل الخاطب لخطيبته.. دار الإفتاء تحسم الأمر

حسمت دار الإفتاء المصرية، الأمر بشأن حكم تقبيل الخاطب لخطيبته في فترة الخطبة، وحدود التعامل بينهما.

وقالت دار الإفتاء :" بخصوص تقبيل الخاطب لخطيبته فهو أمر محرم، ولا يجوز لها أن تمكنه من ذلك، بل ولا من لمسهاـ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير".



وتابعت دار الإفتاء، أن الخطبة مجرد وعد بالزواج يمكن لأحد الطرفين فسخه متى شاء، حتى إن الخاطب له أن يسترد الشبكة من مخطوبته إذا أراد ذلك لأنها جزء من المهر الذي يستحق نصفه بالعقد ويستحق كله بالدخول.

وأكملت دار الإفتاء :" الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، وبقدر ما تكون البنت أصْوَنَ لنفسها وأحرص على عفتها وشرفها، وأبعد عن الخضوع والتكسر في كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها".