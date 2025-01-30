قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فضل شهر شعبان ولماذا سمي بهذ الاسم وأيام الصيام فيه؟ اغتنم هذه الأعمال طريقك للجنة
انطلاقة جديدة لسوق العمل.. وزير العمل يعلن عن سياسات مبتكرة
فادي الهاشم ينفي أخبار طلاقه من نانسي عجرم.. لا زالت زوجته
بن شرقي يغادر القاهرة بعد التوقيع للأهلي
حكم تقبيل الخاطب لخطيبته.. دار الإفتاء تحسم الأمر
دعاء للميت مكتوب في آخر رجب.. أفضل هدية للمتوفى يُنير قبره ويدخله الجنة
حقيقة طلب الأهلي ضم رشاد متولي من بتروجت في يناير
وزيرة التنمية: توجيهات من القيادة السياسية بتذليل العقبات أمام المستثمرين
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على بلدة في الضفة الغربية
طهران تتهم الاتحاد الأوروبي بالفشل في الحفاظ على الاتفاق النووي
يسرا اللوزي: "ملك" في سراب كانت تحديًا كبيرًا.. ومرض والدتي جعلني أفكر في الاعتذار عن الدور (حوار)
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم تقبيل الخاطب لخطيبته.. دار الإفتاء تحسم الأمر

دار الإفتاء
دار الإفتاء
هاني حسين
×

حسمت دار الإفتاء المصرية، الأمر بشأن حكم تقبيل الخاطب لخطيبته في فترة الخطبة، وحدود التعامل بينهما.

وقالت دار الإفتاء :" بخصوص تقبيل الخاطب لخطيبته فهو أمر محرم، ولا يجوز لها أن تمكنه من ذلك، بل ولا من لمسهاـ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير".
 

وتابعت دار الإفتاء، أن الخطبة مجرد وعد بالزواج يمكن لأحد الطرفين فسخه متى شاء، حتى إن الخاطب له أن يسترد الشبكة من مخطوبته إذا أراد ذلك لأنها جزء من المهر الذي يستحق نصفه بالعقد ويستحق كله بالدخول.

وأكملت دار الإفتاء :" الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، وبقدر ما تكون البنت أصْوَنَ لنفسها وأحرص على عفتها وشرفها، وأبعد عن الخضوع والتكسر في كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها".

الإفتاء اخبار التوك شو دار الإفتاء الخاطب خطيبته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين لبيب رئيس الزمالك

ردا على انتقال بن شرقي للأهلي.. صفقتين قويتين على رادار الزمالك | تعرف عليهما

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس محافظة الجيزة.. درجاتك هنا

مرتبات

دراسة إصدار حزمة اجتماعية.. وحقيقة زيادة المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور

رئيس مجلس الوزراء

عاجل.. بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية

الزمالك

محمد ربيعة يوقع على عقود انضمام للزمالك لمدة ٣ مواسم

منتخب مصر لكرة اليد

فى انتظار المعجزة.. سيناريوهات مصير مصر فى مونديال اليد

وزير التعليم

حكم عاجل من القضاء.. إلغاء قرار وزير التعليم باعتبار التابلت عهدة شخصية

مجلس الزمالك

للمنافسة على البطولات.. الزمالك يقترب بقوة من ضم لاعب منتخب مصر

ترشيحاتنا

وزيرا الشباب والزراعة

وزير الزراعة: إجراءات حكومية لدعم وتمكين الشباب

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي

وزير الإنتاج الحربي: التوسع في الإنتاج العسكري والمدني والمساهمة بتنفيذ المشروعات التنموية

وزير التربية والتعليم في برلين

عبداللطيف يبحث مع الأمين العام لمؤتمر وزراء الثقافة بألمانيا سبل دعم تعليم ذوي الإعاقة

بالصور

يسرا اللوزي: "ملك" في سراب كانت تحديًا كبيرًا.. ومرض والدتي جعلني أفكر في الاعتذار عن الدور (حوار)

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

بملابس لافتة.. سارة سلامة تثير الجدل من باريس

سالرة سلامة
سالرة سلامة
سالرة سلامة

أغلى 10 صفقات في العالم بالانتقالات الشتوية 2025.. تعرف عليهم

أغلي 10 صفقات في العالم
أغلي 10 صفقات في العالم
أغلي 10 صفقات في العالم

تنبؤات قاتمة .. 5.8 مليون شخص يموتون في أوروبا بحلول 2099 ..ما السبب؟

تنبؤات قاتمة: 5.8 مليون شخص سيموتون في أوروبا بحلول 2100 ..ما السبب؟
تنبؤات قاتمة: 5.8 مليون شخص سيموتون في أوروبا بحلول 2100 ..ما السبب؟
تنبؤات قاتمة: 5.8 مليون شخص سيموتون في أوروبا بحلول 2100 ..ما السبب؟

فيديو

يسرا اللوزي

يسرا اللوزي: "ملك" في سراب كانت تحديًا كبيرًا.. ومرض والدتي جعلني أفكر في الاعتذار عن الدور (حوار)

مولود

قلوب حجر| تفاصيل العثور على مولــود داخل "منور عقار" بشبرا

اللبنانية دياموند بو عبود

اللبنانية دياموند بو عبود: ذهبت لطبيب نفسي من أجل "ريما" في "سراب"

اصوات غريبة تصدر من الفضاء

كأنها نداءات غامضة.. العلماء يفسرون أصواتا غريبة صادرة من الفضاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد