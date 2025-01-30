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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فادي الهاشم ينفي أخبار طلاقه من نانسي عجرم.. لا زالت زوجته

نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم
نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم
سعيد فراج
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كتب الطبيب فادي الهاشم -زوج الفنانة نانسي عجرم- منشورا مطولا عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، نفى فيه بشكل غير مباشر أخبار طلاقه التي انتشرت مؤخرا.

وألمح فادي الهاشم، في بداية منشوره الذي كتبه بالإنجليزية، أن نانسي عجرم، زوجته حتى الآن، مشيرا إليها في بداية المنشور بـ «زوجتي».

فادي الهاشم: نانسي عجرم زوجتي

وقال فادي الهاشم -زوج نانسي عجرم- في منشوره: «قراءة تعليقاتكم مهم جدا؛ وسأستمر في فعل ذلك من الآن فصاعدًا. أرى أن 99.9% منها إيجابية، وأتفهم تمامًا السبب. ليس لأنكم تحبوني أو تحبون زوجتي، بل لأنكم أشخاص مستنيرة تفيض بالحب، تتمتعون بالسلام الداخلي وترون الخير في الناس. أعتقد اعتقادًا راسخًا أنكم جميعًا رائعون».

وتابع فادي الهاشم: «أما بالنسبة للقلة القليلة من الذين ينتقدون ويدافعون بقوة عن لص أو معتد أو مجرم، فأنا أشفق عليهم حقًا.. إنهم يعيشون في عالم من الخوف والظلام، مليء بالكراهية والإنكار. تعكس كلماتهم كيف ينظرون إلى العالم وربما كيف يُعاملون أنفسهم. لذا، أطلب من النفوس الرائعة المحبة - التي تشكل 99.9٪ من المعلقين - ألا ترد على عدوانهم بل أن تظهر التعاطف بدلاً من ذلك».

واختتم فادي الهاشم: «من الواضح أن هؤلاء الناس يعيشون بالفعل في بؤس كافٍ».

أخبار طلاقه نانسي عجرم

وكانت تصدرت الفنانة نانسي عجرم مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، بعد انتشار خبر إنفصالها عن الدكتور فادي الهاشم. 

كليب نانسي عجرم 

وكانت طرحت الفنانة نانسي عجرم أحدث أغانيها بعنوان “طول عمري نجمة” خلال الساعات القليلة الماضية ، ومن المقرر أن تطرحها على طريقة الفيديو كليب يوم الخميس المقبل عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتعتبر أغنية “طول عمري نجمة”هى التعاون الأخير بين نانسي عجرم والملحن الراحل محمد رحيم.

أغاني نانسي عجرم

وكانت قد طرحت الفنانة نانسي عجرم، أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

وكانت الفنانة نانسى عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

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