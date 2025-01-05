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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

نانسي عجرم تفاجئ جمهورها بسبب البرد: «اسمحولي ألبس جاكيت»

نانسي عجرم
نانسي عجرم
أحمد إبراهيم
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ظهرت الفنانة نانسي عجرم، في مقطع فيديو تداوله عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، من حفلها الأخير التي أحيته أول أمس الجمعة 3 يناير، بموسم الرياض. 

وخلال الفيديو، ظهرت نانسي عجرم، تشعر ببرودة الجو، فطلبت من جمهورها التوقف قليلًا عن الحفل لترتدي جاكيت فوق فستانها، لتستكمل بعدها فقرات حفلها بـ الجاكيت الأسود. 

وأحيت نانسي عجرم، حفلا غنائيا أول أمس الجمعة 3 يناير في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وقدم الفنان رامي صبري، الجزء الأول من الحفل. 

وقدمت نانسي عجرم، خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، منها: (الدنيا حلوة، أطبطب وأدلع). 

أحدث أغاني نانسي عجرم

وكانت قد طرحت الفنانة نانسي عجرم، أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

وكانت الفنانة نانسى عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

أغاني نانسي عجرم

وفي أغسطس 2023، طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة تيجي ننبسط، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية طرحتها نانسي عجرم احتفالا بموسم الصيف، حيث أنها تعيش خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني ما بين طرح أغنيات وإحياء الحفلات سواء داخل مصر أو خارجها.

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع طارق مدكور.

كما أطلقت نانسي عجرم كليب "آخر إصدار" الأغنية الدعائية لفيلم "شوجر دادي" للنجوم ليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغني.

وشاركت عجرم متابعيها على "إنستجرام" لينك أغنية "آخر إصدار"، والتى تخوض بها أولى تجاربها فى السينما المصرية، بالإضافة إلى كونها أول تعاون لها مع المنتج حمدى بدر "كرافت ميديا"، كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

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