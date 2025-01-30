كاظم الساهر يؤدي بروفته استعدادا لحفله في أبوظبي الليلة

أدى الفنان كاظم الساهر، بروفته مساء أمس الأربعاء 29 يناير، استعدادا لحفله الغنائي مساء اليوم الخميس 30 يناير في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وظهر كاظم الساهر، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، من بروفته، وهو يعزف على أوتار العود.

ومن المنتظر أن يقدم كاظم الساهر خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أعماله القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني ألبومه الأخير.

أحدث حفلات كاظم الساهر

كان الفنان كاظم الساهر، أحيا حفل غنائي ساهر له ليلة الأربعاء 18 ديسمبر 2024، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان بين ثقافتين.

وخلال الحفل، تألق كاظم الساهر، بباقة من أجمل أغانيه الطربية، منها: (صغير وملعب، يا ساكنة حينا، أنا وليلى).

ألبوم كاظم الساهر الجديد

وفي شهر فبراير 2024، طرح كاظم الساهر، ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

أحدث أغاني كاظم الساهر

وفي شهر يناير الماضي، طرح المطرب كاظم الساهر، أولى أغنياته ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "مع الحب"، وجاءت الأغنية بعنوان "يا وفية"، على أن يستكمل القيصر طرح ألبومه كاملاً في عيد الحب المقبل.