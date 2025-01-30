إعلام أمريكي: إغلاق مطار ريجان وتحويل الرحلات إلى بالتيمور الدولي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام أمريكي أعلن إغلاق مطار ريجان وتحويل الرحلات إلى مطار بالتيمور الدولي.

أكد الرئيس الأمريكي ترامب، أنه يتابع حادث تحطم طائرة في نهر بوتوماك عن كثب،وأنه تم إطلاعه بشكل كامل على حادث الطائرة المروع، جاء ذلك خلال عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.



عرضت قناة القاهرة الإخبارية تفاصيل تحطم طائرة اصطدمت بمروحية عسكرية أمريكية، وقال مراسل القناة إن الطائرة هي مدنية عادية وكانت متجهة لأحد المطارات بواشنطن، وفي أثناء الهبوط تم الاصطدام بطائرة عسكرية.

وأوضح أن الطائرة المدنية كان بها 60 مواطنا، وأنه بحسب وسائل إعلام أمريكية أنه لم ينج أحد، وتم العثور على جثتين، عشرات الغواصين يشاركون في البحث عن ناجين في نهر بوتوماك.



وجاء أيضًا أن أسباب اصطدام المروحية العسكرية بطائرة مدنية قرب واشنطن لا تزال مجهولة، والتقديرات تشير إلى خطأ بشري أسفر عن وقوع الحادث.



أكد مسؤول بالجيش الأميركي أن حادث تصادم طائرة من طراز (CRJ700) تابعة لشركة PSA Airlines مع مروحية سيكورسكي H-60 في الجو وقع أثناء اقترابها من المدرج 33 في مطار ريجان واشنطن الوطني حوالي الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي.

وذكر المسؤول أن ثلاثة جنود بالجيش الأمريكي كانوا على متن طائرة هليكوبتر بلاك هوك اصطدمت بطائرة ركاب بالقرب من مطار رونالد ريجان الوطني في واشنطن.

وقال المسؤول، بحسب وكالة "رويترز"، إن وضع الجنود غير معروف، لكنه أضاف أنه لم يكن هناك أي مسؤولين كبار على متن الهليكوبتر.