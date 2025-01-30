تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 30 يناير 2025

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الخميس 30 -1-2025، وفقا لسوق العبور.
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
سعر كيلو الطماطم: من 3 إلى 5 جنيهات.
سعر كيلو البطاطس: من 5.5 إلى 9.5 جنيه.
سعر الثوم: 95 جنيهًا.
سعر البصل: 14 جنيهًا.
سعر كيلو البسلة: من 12 إلى 18 جنيهًا.
سعر كيلو الملوخية: من 15 إلى 17 جنيهًا.
سعر كيلو الكوسة: 10 جنيهات.
سعر كيلو الفاصوليا من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.
سعر الخيار من 8 إلى 10 جنيهات.
سعر الفلفل الألوان 45 جنيهًا.
سعر البطاطا: 13 جنيها.
اسعار الفاكهة
سعر البرتقال البلدي: 11 جنيهًا.
سعر البرتقال السكري: 11 جنيهًا.
سعر اليوسفي: 16 جنيهًا.
سعر الكانتلوب: من 8 إلى 18 جنيهًا.
سعر البلح السيوي: 70 جنيهًا.
سعر الرمان: من 20 إلى 35 جنيهًا.
سعر الجوافة: 24 جنيهًا.
سعر الفراولة: 30 جنيهًا.
سعر المانجو العويس: 45 جنيهًا.