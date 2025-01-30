تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 30 يناير 2025

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الخميس 30 -1-2025، وفقا لسوق العبور.

‎أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

‎سعر كيلو الطماطم: من 3 إلى 5 جنيهات.

‎سعر كيلو البطاطس: من 5.5 إلى 9.5 جنيه.

‎سعر الثوم: 95 جنيهًا.

‎سعر البصل: 14 جنيهًا.

‎سعر كيلو البسلة: من 12 إلى 18 جنيهًا.

‎سعر كيلو الملوخية: من 15 إلى 17 جنيهًا.

‎سعر كيلو الكوسة: 10 جنيهات.

‎سعر كيلو الفاصوليا من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.

‎سعر الخيار من 8 إلى 10 جنيهات.

‎سعر الفلفل الألوان 45 جنيهًا.

‎سعر البطاطا: 13 جنيها.

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اسعار الفاكهة

‎سعر البرتقال البلدي: 11 جنيهًا.

‎سعر البرتقال السكري: 11 جنيهًا.

‎سعر اليوسفي: 16 جنيهًا.

‎سعر الكانتلوب: من 8 إلى 18 جنيهًا.

‎سعر البلح السيوي: 70 جنيهًا.

‎سعر الرمان: من 20 إلى 35 جنيهًا.

‎سعر الجوافة: 24 جنيهًا.

‎سعر الفراولة: 30 جنيهًا.

‎سعر المانجو العويس: 45 جنيهًا.