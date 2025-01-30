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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 30 يناير 2025

خضار
خضار
محمد صبيح
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ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الخميس 30 -1-2025، وفقا لسوق العبور.

‎أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

‎سعر كيلو الطماطم: من 3 إلى 5 جنيهات.

‎سعر كيلو البطاطس: من 5.5 إلى 9.5 جنيه.

‎سعر الثوم: 95 جنيهًا.

‎سعر البصل: 14 جنيهًا.

‎سعر كيلو البسلة: من 12 إلى 18 جنيهًا.

‎سعر كيلو الملوخية: من 15 إلى 17 جنيهًا.

‎سعر كيلو الكوسة: 10 جنيهات.

‎سعر كيلو الفاصوليا من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.

‎سعر الخيار من 8 إلى 10 جنيهات.

‎سعر الفلفل الألوان 45 جنيهًا.

‎سعر البطاطا: 13 جنيها.


اسعار الفاكهة

‎سعر البرتقال البلدي: 11 جنيهًا.

‎سعر البرتقال السكري: 11 جنيهًا.

‎سعر اليوسفي: 16 جنيهًا.

‎سعر الكانتلوب: من 8 إلى 18 جنيهًا.

‎سعر البلح السيوي: 70 جنيهًا.

‎سعر الرمان: من 20 إلى 35 جنيهًا.

‎سعر الجوافة: 24 جنيهًا.

‎سعر الفراولة: 30 جنيهًا.

‎سعر المانجو العويس: 45 جنيهًا.

اسعار الفاكهة أسعار الخضراوات والفاكهة أسعار الخضراوات سعر كيلو لسوق العبور

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