سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30-1-2025

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم، الخميس 30 -1-2025 وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

50.16 جنيه للشراء، مقابل 50.30 جنيه للبيع





‎سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

‎50.20 جنيه للشراء، مقابل 50.29 جنيه للبيع.

‎سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

‎50.20 جنيه للشراء، مقابل 50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

‎50.18 جنيه للشراء، مقابل 50.28 جنيه للبيع.

‎سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

‎ 50.18 جنيه للشراء، مقابل 50.28 جنيه للبيع.

ارتفاع صادرات الحبوب الروسية إلى 72 مليون طن خلال 2024 سعر الدولار رسميا الآن في البنوك اليوم الخميس بعد التراجع الكبير

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول:

50.18 جنيه للشراء، مقابل 50.28 جنيه للبيع.



‎سعر الدولار في بنك مصر:

‎ 50.18 جنيه للشراء، مقابل 50.28 جنيه للبيع.

‎سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

‎ 50.18 جنيه للشراء، مقابل 50.28 جنيه للبيع.





‎سعر الدولار في المصرف المتحد:

‎ 50.18 جنيه للشراء، مقابل 50.28 جنيه للبيع.





‎سعر الدولار في بنك قناة السويس:

‎ 50.18 جنيه للشراء، مقابل 50.28 جنيه للبيع



