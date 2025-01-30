سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30-1-2025

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم، الخميس 30 -1-2025 وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري:
50.16 جنيه للشراء، مقابل 50.30 جنيه للبيع
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
50.20 جنيه للشراء، مقابل 50.29 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
50.20 جنيه للشراء، مقابل 50.30 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
50.18 جنيه للشراء، مقابل 50.28 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
50.18 جنيه للشراء، مقابل 50.28 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول:
50.18 جنيه للشراء، مقابل 50.28 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:
50.18 جنيه للشراء، مقابل 50.28 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
50.18 جنيه للشراء، مقابل 50.28 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد:
50.18 جنيه للشراء، مقابل 50.28 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس:
50.18 جنيه للشراء، مقابل 50.28 جنيه للبيع