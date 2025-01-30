مسئول من طواقم الإنقاذ بواشنطن: سنواصل العمل طوال الليل

أعلن مسئول من طواقم الإنقاذ في واشنطن، أنهم تمكنوا بسرعة من تحديد مكان إحدى الطائرتين المحطمتين ، معقبا: “سنواصل العمل طوال الليل”.

جاء ذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وكشفت قناة CNN عن مصدر أمني أمريكي أن عمليات البحث عن ناجين من حادثة الطائرة المدنية أصبحت أكثر صعوبة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وعرضت قناة “القاهرة الإخبارية” بثا مباشرا لـ مؤتمر صحفي بمطار رونالد ريجان عقب حادث تصادم مروحية وطائرة مدنية، وأن شركة “أميركان إيرلاينز” تؤكد وجود 60 راكبا و4 من أفراد الطاقم على متن الطائرة المنكوبة.