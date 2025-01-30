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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جناح الأزهر في يومه السابع بمعرض الكتاب.. فعاليات تعليمية وتربوية للأطفال والطلاب

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
عبد الرحمن محمد
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انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات اليوم السابع لجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، حيث شهد الجناح إقبالًا كبيرًا من الزوار للمشاركة في ورش العمل المميزة التي تُعقد في مختلف أركانه، ويواصل جناح الأزهر تقديم الكثير من الأنشطة والفعاليات الثقافية والتعليمية والندوات العلمية، التي تهدف إلى تعزيز القيم الإسلامية وتعليم المهارات الحياتية، وتقديم رسائل توعوية حول أهمية العلم والعمل والتعاون وبناء مجتمع إيجابي، والتأكيد على دور الأزهر في نشر الفكر الوسطي المستنير.

وتنظم منطقة دمياط الأزهريّة بجناح الأزهر مبادرة بعنوان "أخلاقنا سبب تطورنا"، وتهدف إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية وغرس القيم والأخلاق في المجتمع، وتتضمن المبادرة مسابقة شاملة تجمع بين المعلومات الدينية، العامة، التاريخية، والرياضية، وتتناسب مع جميع الأعمار من الكبار والصغار، كما تسلط الضوء على كيفية ضبط السلوكيات الأخلاقية بشكل إلكتروني، مع التركيز على أهمية تطوير الذات من خلال سلوكيات حسنة تتماشى مع قيمنا الإسلامية والمجتمعية.

وفي ركن الطلاب الوافدين، يتم تنظيم ورش عمل تعالج قضايا سلوكية ونفسية مهمة، مثل الانفعالية، ويتم تقديم سبل الوقاية والعلاج منها، بهدف مساعدة الطلاب الوافدين وغير الوافدين من رواد الجناح على تحسين مهاراتهم الاجتماعية والنفسية في بيئة دراسية صحية.

كما شهد ركن الطفل ورياض الأطفال إقبالًا كثيفًا، حيث تم تنظيم ورش تعليمية للأطفال تشمل مهارات الرسم والتلوين وتنمية القدرات الإبداعية، فضلاً عن فقرات متنوعة تعزز قيم التسامح والعفو والإيجابية.

ويشارك الأزهر الشريف - للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

شيخ الأزهر جناح الأزهر بمعرض الكتاب ورش عمل وفعاليات

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