البابا تواضروس يستقبل وفدا من الكنيسة الكاثوليكية بالمقر البابوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس، غبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، وبرفقته وفد من رؤساء الكنائس الكاثوليكية بمصر .

وهنأ غبطة البطريرك إبراهيم إسحق قداسة البابا تواضروس الثاني باسم الوفد الحاضر بالأعياد، معربًا عن سعادته بلقاء قداسة البابا وبالمحبة التي تعبر عنها هذه اللقاءات.

ورحب قداسة البابا تواضروس بضيوفه متمنيًا لهم عامًا سعيدًا وعيدًا مباركًا، وتحدث عن المحبة والعناية والأمانة والنقاوة كأدوات للعمل المشترك الذي يبني الإنسان والكيان .

ضم الوفد الذي زار قداسة البابا تواضروس الثاني للتهنئة بالأعياد، إلى جانب غبطة البطريرك، المطران جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية، والمطران إيلي وردة مطران السريان الكاثوليك بمصر، والمطران كريكور أغسطينوس كوسا مطران الأرمن الكاثوليك، والمطران جان ماري شامي مطران الروم الكاثوليك، وصاحبي النيافة الأنبا باخوم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية، والأنبا توما مطران سوهاج، والخور أسقف بولس ساتي رئيس طائفة الكلدان، بالإضافة إلى ممثلين عن الأخوات الراهبات وعدد من الكيانات الكاثوليكية بمصر .