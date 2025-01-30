القندوسي يبرئ أمير توفيق من فرض وكلاء في ملف الصفقات

برأ الجزائري أحمد القندوسي لاعب وسط فريق سيراميكا كليوباترا ، أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم وإدارة النادي مما تردد بفرض وكلاء بعينهم في ملف الصفقات .



وقال القندوسي إنه لم يقصد في حديث عن فرض وكلاء لاعبين بعينهم أمير توفيق أو النادي الأهلي.



وأضاف:" ما حدث أنني ظهرت في إحدي القنوات التليفزيونية وسئلت عن لاعب وزميل لي بالمنتخب الجزائري أسمه زين الدين بلعيد حول عدم مجيئه للأهلي ، وأكدت وقتها أن المشكلة بسبب وكلائه وتم إساءة فهم ما تحدثت عنه".



وأوضح:" لعبت في النادي الأهلي لمدة عام وذهبت في إعارة وحتي وقت هذا الحديث أنا على ذمة الأهلي ولا أستطيع الحديث عنه بأي شكل وفوجئت بطلب للتحقيق ولم يحدث كل هذا ".



وشدد أنه تجمعه علاقة جيدة بأمير توفيق ولا يوجد أي خلافات سابقة أو لاحقة.

كما أكد نصر يحيي وطلال ربيع وكلاء لاعبين أنهما لم يقصدا أمير توفيق أو النادي الأهلي حول فرض وكلاء بعينهم في أي صفقة أو تعاقدات.

