بن شرقي ولا مين.. الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة عالمية

يستعد النادي الأهلي للإعلان عن صفقة جديدة أنهى التعاقد معها، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق قبل خوض مباريات إفريقيا والدوري وكأس العالم للأندية.

ونشر صفة النادي الأهلي الرسمية مقطع ريل يشوق الجمهور للاستعداد عن إعلان صفقة جديدة.

وأنهى النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع النجم المغربي أشرف بن شرقي في صفقة انتقال حر، وذلك بعد فسخ عقده مع نادي الريان القطري بالتراضي.

ووصل بن شرقي إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، حيث خضع للفحص الطبي، ووقع على عقوده مع القلعة الحمراء، كما التقط الصور الرسمية لتقديمه إلى وسائل الإعلام. ومن المقرر أن يُعلن الأهلي الصفقة رسميًا اليوم الخميس.

وانضم اللاعب السابق لنادي الزمالك إلى تدريبات الأهلي عصر اليوم، بعدما حصل على إذن للقيام بزيارة سريعة إلى قطر لإنهاء بعض الأمور الشخصية.

أول ظهور لـ بن شرقي مع الأهلي

قد يتأجل الظهور الأول للنجم المغربي مع الفريق الأحمر، حيث يعاني من تمزق في العضلة الأمامية للقدم اليمنى، وهي الإصابة التي أعلن عنها الريان القطري يوم الخميس الماضي، موضحًا أن فترة التعافي قد تستغرق 10 أيام.

وبناءً على ذلك، لن يتمكن بن شرقي من المشاركة أمام مودرن سبورت يوم الأحد المقبل في الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز، على أن يكون جاهزًا بشكل مبدئي لمواجهة بتروجت يوم 6 فبراير في الجولة الثانية عشرة.

وسيكون اللاعب المغربي على موعد مع مواجهة نارية أمام فريقه السابق الزمالك، عندما يلتقي الفريقان يوم 22 فبراير في الجولة الخامسة عشرة من الدوري، في مباراة مرتقبة ينتظرها عشاق الكرة المصرية.