قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: لا ناجين من حادثة تصادم الطائرتين وسبب التصادم مجهول
بعد إطلاق سراحه.. لحظة وصول الأسير الفلسطيني موسى العجلوني لمنزله بالقدس
تشريح في المقابر.. النيابة تستخرج جثة طفلة البدرشين والطبيب الشرعي يفحصها
ترامب: لا ناجين من حادث اصطدام الطائرتين في واشنطن
موعد أول ظهور لـ أشرف بن شرقي في مباريات الأهلي
استعدادات حكيم لأولى حفلاته بعد قرار اعتزاله الغناء
أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت بشكل مفاجئ.. والإجراءات التي يجب اتباعها
رئيس وزراء العراق: نعتز بالتجربة الرائدة للقطاع الخاص المصري
بن شرقي ولا مين.. الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة عالمية
وسط هتافات وترحيب.. الأسرى الفلسطينيون المحررون يصلون إلى رام الله
ردا على الأهلي.. 5 صفقات جديدة على رادار الزمالك بالميركاتو الشتوي
انتبهوا.. الأرصاد تُحذر من طقس غير مستقر غدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بن شرقي ولا مين.. الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة عالمية

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد
×

يستعد النادي الأهلي للإعلان عن صفقة جديدة أنهى التعاقد معها، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق قبل خوض مباريات إفريقيا والدوري وكأس العالم للأندية.

ونشر صفة النادي الأهلي الرسمية مقطع ريل يشوق الجمهور للاستعداد عن إعلان صفقة جديدة.

وأنهى النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع النجم المغربي أشرف بن شرقي في صفقة انتقال حر، وذلك بعد فسخ عقده مع نادي الريان القطري بالتراضي.  

ووصل بن شرقي إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، حيث خضع للفحص الطبي، ووقع على عقوده مع القلعة الحمراء، كما التقط الصور الرسمية لتقديمه إلى وسائل الإعلام. ومن المقرر أن يُعلن الأهلي الصفقة رسميًا اليوم الخميس.  

وانضم اللاعب السابق لنادي الزمالك إلى تدريبات الأهلي عصر اليوم، بعدما حصل على إذن للقيام بزيارة سريعة إلى قطر لإنهاء بعض الأمور الشخصية.

أول ظهور لـ بن شرقي مع الأهلي 

قد يتأجل الظهور الأول للنجم المغربي مع الفريق الأحمر، حيث يعاني من تمزق في العضلة الأمامية للقدم اليمنى، وهي الإصابة التي أعلن عنها الريان القطري يوم الخميس الماضي، موضحًا أن فترة التعافي قد تستغرق 10 أيام.  

وبناءً على ذلك، لن يتمكن بن شرقي من المشاركة أمام مودرن سبورت يوم الأحد المقبل في الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز، على أن يكون جاهزًا بشكل مبدئي لمواجهة بتروجت يوم 6 فبراير في الجولة الثانية عشرة.  

وسيكون اللاعب المغربي على موعد مع مواجهة نارية أمام فريقه السابق الزمالك، عندما يلتقي الفريقان يوم 22 فبراير في الجولة الخامسة عشرة من الدوري، في مباراة مرتقبة ينتظرها عشاق الكرة المصرية.

النادي الأهلي صفقة جديدة الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 في جميع المحافظات

أمح الدولي

حقيقة وفاة المشجع الأهلاوي أمح الدولي

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الأول .. برقم الجلوس

الزمالك

نجم الزمالك يطلب فسخ تعاقده من أجل الانضمام إلى الأهلي

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة من 3 ابتدائي لـ 2 ثانوي|ظهرت مجاناً

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

الاهلي

خبر صادم لجماهير الأهلي حول الصفقة الجديدة

أشرف بن شرقي

خلال ساعات.. مفاجأة جديدة بشأن صفقة أشرف بن شرقي بالأهلي

ترشيحاتنا

بوابة الأزهر الالكترونية

رابط نتيجة الشهادية الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2025 برقم الجلوس

جناح الأزهر بمعرض الكتاب

إقبال كبير من الزوار للمشاركة في ورش العمل المميزة بجناح الأزهر بمعرض الكتاب.. صور

جانب من الفعاليات

جناح الأزهر في يومه السابع بمعرض الكتاب.. فعاليات تعليمية وتربوية للأطفال والطلاب

بالصور

للمشاركة في احتفالية "يدوم الفرح".. محافظ الشرقية يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي

محافظ الشرقية ووزيرة التضامن
محافظ الشرقية ووزيرة التضامن
محافظ الشرقية ووزيرة التضامن

حرقت 557 سعرا في يوم.. ياسمين صبري تشارك الجمهور سر رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

هكذا تظهر ياسمين عبد العزيز في مسلسل "وتقابل حبيب" في رمضان

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

بالمكونات.. طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني

الحواوشي
الحواوشي
الحواوشي

فيديو

محمد صلاح

محمد صلاح باق في ليفربول أم ينتقل لـ الهلال السعودي؟.. اعرف التطورات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

شديد البرودة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

الذهب يتراجع .. أعرف سعر الأعيرة المختلفة والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد