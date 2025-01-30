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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إبداع بالحروف.. فنان يُبهر زوار جناح الأزهر برسم الخط العربي مجانًا

ركن الخط العربي
ركن الخط العربي
رنا أشرف
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في مشهد فني يجمع بين الإبداع والتراث، يشهد ركن الخط العربي بجناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالًا كبيرًا من الزوار، حيث يبدع أحد فناني الخط العربي في رسم الأسماء والآيات القرآنية للجمهور مجانًا، مقدمًا تجربة فريدة تعكس جماليات هذا الفن الأصيل.

فن الخط العربي يجذب الجمهور

يتجمّع رواد المعرض حول الفنان وهو يمسك بريشته، يحول الورق الى لوحات فنية بكلمات تنبض بالجمال. الأطفال، الشباب، والكبار يقفون في طوابير للحصول على أسمائهم مكتوبة بخط عربي مزخرف، في تجربة تمزج بين الفن والثقافة الإسلامية.

الخط العربي.. فن يروي التاريخ

يُعد الخط العربي من أبرز الفنون الإسلامية التي حافظت على هويتها عبر العصور.
 

جناح الأزهر.. مزيج من الثقافة والفن

إلى جانب عروض الخط العربي، يقدم جناح الأزهر أنشطة ثقافية متنوعة، تشمل الندوات الدينية والفكرية، وورش العمل التي تهدف إلى تعزيز الهوية الإسلامية ونشر قيم التسامح والمعرفة.

يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب زواره يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، مع تمديد ساعات العمل يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساءً. تأتي هذه الدورة في إطار خطط التطوير المستمرة التي تتبناها الهيئة المنظمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الجمهورية الجديدة. يُبرز المعرض هذا العام التزام الدولة المصرية بالتحول الرقمي ودعم العدالة الثقافية، ليعكس التوجه نحو المستقبل ومواكبة التحولات العالمية.

تُشارك سلطنة عمان كـ”ضيف شرف” للدورة السادسة والخمسين، مما يُضيف بُعدًا ثقافيًا جديدًا يعزز من التعاون الثقافي العربي. كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا العالم الراحل أحمد مستجير ليكون “شخصية المعرض”، تكريمًا لإسهاماته الفكرية والعلمية. وفي خطوة تعكس اهتمام المعرض بفئة الأطفال، تم اختيار الكاتبة فاطمة المعدول لتكون “شخصية معرض الطفل”، تقديرًا لدورها البارز في مجال أدب ومسرح الطفل.

الخط العربي معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب ركن الخط العربي جناح الازهر الشريف

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