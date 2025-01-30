مصطفى يونس: تريزيجيه أهم صفقات الأهلي في ميركاتو يناير

أبدى الكابتن مصطفى يونس لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إعجابه بصفقات النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف يونس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": صفقات الأهلى من العيار الثقيل، فالفريق يطمح إلى تحقيق نتائج مميزة في بطولة كأس العالم للأندية.

تريزيجيه

وتابع نجم الأهلى السابق "تريزيجيه أهم صفقة عقدها النادي الأهلي هذا الشتاء، فهو ابن من أبناء النادي الأهلي، وعندما يعود إلى بيته يكون ذلك أمرا رائعا".



وتابع: “بن شرقي لاعب رائع وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة وسبق له أن قدم أداءً رائعا مع نادي الزمالك”.



