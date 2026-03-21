9 راهبات جديدات بيد قداسة البابا لأربعة من أديرة الراهبات

تمت اليوم بدير الشهيد مار جرجس للراهبات بالخطاطبة التابع لدير الشهيد مار جرجس بمصر القديمة، رهبنة تسعٍ من طالبات الرهبنة، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، وذلك لأربعة من أديرة الراهبات بمصر وأستراليا.

رهبنة طالبات

وصلى قداسته صلوات رهبنة طالبات الرهبنة، وشاركه ١٠ من الآباء الأساقفة بحضور رئيسات أديرة الراهبات القبطية.

والراهبات الجديدات أربع منهن لدير الشهيد مار جرجس بمصر القديمة، واثنتين لدير الشهيد مار جرجس والقديسة سفرنيكي بطريق العلمين، واثنتين أخريين لدير رئيس الملائكة ميخائيل في ملبورن بأستراليا، وراهبة واحدة لدير العذارى الحكيمات، بطريق الإسماعيلية.

والراهبات التسع الجديدات، هن:

دير الشهيد مار جرجس بمصر القديمة:

- الراهبة ميكائيللا.

- الراهبة روفائيللا.

- الراهبة سيرافيما.

- الراهبة دوماديا.

دير الشهيد مار جرجس والقديسة سفرنيكي بطريق العلمين:

- الراهبة دولاجي.

- الراهبة مارينا.

دير رئيس الملائكة ميخائيل في ملبورن بأستراليا:

- الراهبة أنچيللا.

- الراهبة جبرائيللا

دير العذارى الحكيمات، بطريق الإسماعيلية:

- أنچيلينا