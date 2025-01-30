بسبب الأهلي | اِعرف ماذا فعل حسين لبيب في الزمالك لأجل بن شرقي

قال مصطفى يونس لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إنّ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لم يسلم من انتقادات جماهير النادى، معقبا:" الجمهور نسى البطولات والإنجازات الرائعة فى عهد الخطيب".



وتابع يونس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": قائلا:" اعتقد أن الكابتن حسين لبيب رئيس نادى الزمالك حاول الاتصال بأشرف بن شرقى للتعاقد معه ولكن الصفقة لم تتم".

بن شرقى يبحث عن مصلحته



وأضاف مصطفى يونس: بن شرقي انضم للنادى الأهلى لرغبته فى المشاركة في كأس العالم والفوز بالبطولات الأفريقية، هو يريد مصلحته".