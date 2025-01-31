أحمد الشرع: سوريا تحررت بالشهداء والمعتقلين

قال رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، إنّ سوريا تحررت بالشهداء والمعتقلين والمعتقلات، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”

وأضاف أحمد الشرع : "تسلمت مسؤولية البلاد بعد مشاورات مع الخبراء القانونيين لضمان العملية السياسية، والعملية السياسية تتطلب مشاركة جميع السوريين لبناء مستقبلهم".

حكومة انتقالية



وتابع: "سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية في سوريا، ونسعى لتحقيق وحدة سوريا ونهضتها، وسنعمل على فرض السيادة السورية تحت سلطة واحدة وعلى أرض واحدة، وسنعمل على بناء اقتصاد قوي لتحسين الظروف المعيشية".