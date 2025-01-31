حكيم يعود لمسرح البالون في حفل كامل العدد بعد غياب 33 عاما

أحيا الفنان حكيم أول حفل له على مسرح البالون منذ حوالي ٣٣ عاما كما قال في تصريحاته للجمهور مساء الخميس.



وعبر حكيم عن سعادته بالحفل الذي يعود به لجمهور الذي حضر بأعداد كبيرة ومن كافة الأعمار.

غنى حكيم العديد من أعماله الشهيرة منها خطوة ونص، حلاوة روح، السلام عليكم، وغيرهم.



تقام إحتفالية شهر يناير في إطار توجيهات وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.



أقيمت الاحتفالية على فصلين حيث قدم في الفصل الأول فرقتي رضا للفنون الشعبية والإستعراضية والفرقة القومية مجموعة من الفقرات خلال فاعليات الإحتفالية وهي من إخراج تامر عبدالمنعم.



كما قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية فقرات المراكبي، وإسكندراني "صولو" هبة محمد، ميلدا "صولو" نورهان، الحجالة "صولو " دعاء سلام .. كبير مدربين محمد قذافي، مدربين أحمد فاروق، محمد زينهم، دعاء سلام، مها توفيق، منى فاروق.