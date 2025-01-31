أمير توفيق يتنازل عن شكواه ضد قندوسي

أكد المستشار أشرف عبدالعزيز، محامي أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي، أنه تم التنازل عن الشكوى المقدمة ضد أحمد قندوسي لاعب نادي سيراميكا كليوباترا.

وانتهت أزمة اللاعب احمد قندوسي لاعب نادي سيراميكا كيلوباترا مع أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي بعد تنازل الأخير عن اتهامه له بالسب والقذف .

وكشف أشرف عبد العزيز المحامي عن تنازل موكله أمير توفيق عن البلاغ المقدم منه ضد أحمد قندوسي بعد أقوال الأخير أنه لم يكن يقصد أمير توفيق بتصريحاته وأن توفيق صديق قريب له وتربطهما علاقة طيبة.

وأضاف عبد العزيز، أن أمير توفيق توجه للنيابة اليوم، للتصالح والتنازل عن الشكوى المقدمة، وهذا أكبر رد اعتبار لأمير خاصة بعدما وصفه قندوسي في التحقيقات بأنه شخص نزيه، واستطرد أن أمير توفيق قال إنه “طالما هو ليس المقصود بالحديث فأنا سأتنازل عن الشكوى”.



وقال عبدالعزيز، عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة “etc” إن قندوسي مثل للتحقيق أمس أمام النيابة العامة، وأكد في أقواله أنه لم يقصد أمير توفيق بهذا الحديث، وأكد أنه يرتبط بعلاقة صداقة وعلاقة طيبة معه، ولا يوجد أي خلافات معه".



وتابع: "قندوسي أكد أيضًا أنه لم يقصد الأهلي بالأمر، أو أمير توفيق بهذا الحديث، ووكلاء اللاعب أكدوا، أمام النيابة، أن الأقوال تم أخذها بالخطأ وأنهم لم يقصدوا أمير توفيق".



وشدد على أن أمير توفيق توجه للنيابة اليوم، للتصالح والتنازل عن الشكوى المقدمة ضد قندوسي.

كان أدلى أحمد قندوسي بتصريحات في أحد اللقاءات التليفزيونية بأن زين الدين بلعيد قريب من الأهلي، وأن سبب توقف الصفقة الوكلاء، وهو ما اعتبره أمير توفيق اتهام مباشر له وتقدم بشكوى ضده حتى انتهى الأمر اليوم بالتنازل.