قيد ثنائي صفقات الزمالك الجديدة

أنهى مسؤولو نادي الزمالك إجراءات قيد أحمد حسام مدافع الفريق الجديد ومحمود جهاد لاعب الوسط في القائمتين المحلية والأفريقية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان أحمد حسام وقع على عقود انتقاله لنادي الزمالك لمدة أربعة مواسم ونصف قادماً من الجونة ليكون أولى صفقات الأبيض الشتوية بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

ووقع محمود جهاد لاعب وسط فاركو أيضاً على عقود الانتقال لنادي الزمالك لمدة أربعة مواسم ونصف بعد الاتفاق مع ناديه على كافة التفاصيل.

ومن المقرر أن يتم تقديم الثنائي والإعلان الرسمي عن الصفقة عقب مباراة بيراميدز المقبلة المقرر لها غداً الجمعة في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.