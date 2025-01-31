صاحب الأماكن.. رحيل الموسيقار السعودي ناصر الصالح

توفي في الساعات الأولى من اليوم الجمعة الموسيقار السعودي الشهير ناصر الصالح، ملحن أغنية الأماكن للفنان محمد عبده.

ورحل ناصر الصالح، في الأحساء عن عمرٍ ناهز 63 عاماً، عقب تضاعف معاناته الصحية.

بدأ ناصر الصالح مسيرته الفنية كعازف ومطرب، لكنه سرعان ما اتجه إلى التلحين، حيث وجد شغفه الحقيقي. قدم خلال مسيرته العديد من الألحان المميزة التي تعاون فيها مع كبار الفنانين في العالم العربي، مثل محمد عبده، نوال الكويتية، وأحلام.

في السنوات الأخيرة، عانى الصالح من مشاكل صحية، إذ أجرى عملية قسطرة في القلب في يناير 2022. وفي فبراير 2024، انسحب من مقابلة إذاعية بسبب شعوره بالاكتئاب والإرهاق.

