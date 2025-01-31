أسعار 20 سلعة غذائية في الأسواق اليوم الجمعة 31-1-2025

شهدت أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم حركة متفاوتة، حيث ارتفعت 15 سلعة بنسب تتراوح بين 0.22% و16.22%، بينما انخفضت 4 سلع بنسب وصلت إلى 27.77%. وفيما يلي استعراض مفصل لأبرز التغيرات:
سعر كيلو السكر اليوم
سجل سعر كيلو السكر المعبأ اليوم 35.91 جنيهًا، مع زيادة بلغت 0.22 جنيه (0.62%) مقارنة بأسعار سابقة.
سعر كيلو الفول المعبأ اليوم
بلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ 57.24 جنيهًا، مع زيادة قدرها 2.71 جنيه (4.97%).
سعر كيلو الدقيق المعبأ اليوم
سجل الدقيق المعبأ متوسط سعر 25.46 جنيهًا للكيلو، بارتفاع طفيف بلغ 0.07 جنيه (0.28%).
سعر لتر زيت عباد الشمس اليوم
انخفض سعر لتر زيت عباد الشمس إلى 84.95 جنيهًا، مع انخفاض قيمته 1.11 جنيه (1.29%).
سعر مكرونة معبأة 400 جرام اليوم
شهدت المكرونة المعبأة (400 جرام) تراجعًا ملحوظًا في السعر إلى 20.08 جنيهًا، بانخفاض 7.72 جنيه (27.77%).
سعر كيلو المكرونة المعبأة اليوم
ارتفع سعر كيلو المكرونة المعبأة إلى 27.86 جنيهًا، بزيادة طفيفة قدرها 0.06 جنيه (0.22%).
سعر كيلو العدس المعبأ اليوم
انخفض سعر كيلو العدس المعبأ إلى 60.7 جنيهًا، مع انخفاض قيمته 2.23 جنيه (3.54%).
سعر كيلو المكرونة السائبة اليوم
تراجع سعر المكرونة السائبة إلى 25.33 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 0.23 جنيه (0.9%).
سعر كيلو الفول المجروش اليوم
سجل الفول المجروش المعبأ 57.77 جنيهًا للكيلو، مع زيادة بلغت 2.95 جنيه (5.38%).
سعر كرتونة البيض اليوم
ارتفع سعر كرتونة البيض إلى 166.54 جنيهًا، بزيادة 1.25 جنيه (0.76%).
سعر بيضة البيض الأبيض اليوم
شهدت البيضة الواحدة من البيض الأبيض ارتفاعًا ملحوظًا إلى 6.95 جنيه، بزيادة 0.97 جنيه (16.22%).
سعر بيضة البيض الأحمر اليوم
بلغ سعر بيضة البيض الأحمر 6.02 جنيهات، مع زيادة طفيفة قدرها 0.03 جنيه (0.5%).
سعر كرتونة البيض البلدي اليوم
ارتفعت كرتونة البيض البلدي (30 بيضة) إلى 169.86 جنيهًا، بزيادة 2.78 جنيه (1.66%).
سعر بيضة البيض البلدي اليوم
سجلت البيضة البلادية 6.36 جنيهات، مع زيادة 0.05 جنيه (0.79%).
سعر عبوة شاي العروسة اليوم
ارتفع سعر عبوة شاي العروسة (40 جم) إلى 10.53 جنيهات، بزيادة 0.07 جنيه (0.67%).
سعر عبوة شاي ليبتون اليوم
بلغ سعر عبوة شاي ليبتون (40 جم) 12.46 جنيهًا، مع زيادة 0.08 جنيه (0.65%).
سعر كيلو العدس الأصفر اليوم
سجل العدس الأصفر المعبأ 69.01 جنيهًا للكيلو، بزيادة 2.63 جنيه (3.96%).
سعر لتر زيت الذرة اليوم
ارتفع سعر لتر زيت الذرة إلى 103.9 جنيهات، بزيادة 2.62 جنيه (2.59%).
سعر كيلو الشاي اليوم
بلغ سعر كيلو الشاي 241.6 جنيهًا، مع زيادة 5.47 جنيه (2.32%).
تُظهر هذه التقلبات تفاوتًا في اتجاهات الأسعار، مع هيمنة واضحة للارتفاع الطفيف على معظم السلع، بينما شهدت بعض المواد الأساسية مثل المكرونة وزيت عباد الشمس انخفاضات متفاوتة.