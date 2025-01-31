أسعار 20 سلعة غذائية في الأسواق اليوم الجمعة 31-1-2025

شهدت أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم حركة متفاوتة، حيث ارتفعت 15 سلعة بنسب تتراوح بين 0.22% و16.22%، بينما انخفضت 4 سلع بنسب وصلت إلى 27.77%. وفيما يلي استعراض مفصل لأبرز التغيرات:

سعر كيلو السكر اليوم

سجل سعر كيلو السكر المعبأ اليوم 35.91 جنيهًا، مع زيادة بلغت 0.22 جنيه (0.62%) مقارنة بأسعار سابقة.

سعر كيلو الفول المعبأ اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ 57.24 جنيهًا، مع زيادة قدرها 2.71 جنيه (4.97%).

سعر كيلو الدقيق المعبأ اليوم

سجل الدقيق المعبأ متوسط سعر 25.46 جنيهًا للكيلو، بارتفاع طفيف بلغ 0.07 جنيه (0.28%).

سعر لتر زيت عباد الشمس اليوم

انخفض سعر لتر زيت عباد الشمس إلى 84.95 جنيهًا، مع انخفاض قيمته 1.11 جنيه (1.29%).

سعر مكرونة معبأة 400 جرام اليوم

شهدت المكرونة المعبأة (400 جرام) تراجعًا ملحوظًا في السعر إلى 20.08 جنيهًا، بانخفاض 7.72 جنيه (27.77%).

سعر كيلو المكرونة المعبأة اليوم

ارتفع سعر كيلو المكرونة المعبأة إلى 27.86 جنيهًا، بزيادة طفيفة قدرها 0.06 جنيه (0.22%).

سعر كيلو العدس المعبأ اليوم

انخفض سعر كيلو العدس المعبأ إلى 60.7 جنيهًا، مع انخفاض قيمته 2.23 جنيه (3.54%).

سعر كيلو المكرونة السائبة اليوم

تراجع سعر المكرونة السائبة إلى 25.33 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 0.23 جنيه (0.9%).

سعر كيلو الفول المجروش اليوم

سجل الفول المجروش المعبأ 57.77 جنيهًا للكيلو، مع زيادة بلغت 2.95 جنيه (5.38%).

سعر كرتونة البيض اليوم

ارتفع سعر كرتونة البيض إلى 166.54 جنيهًا، بزيادة 1.25 جنيه (0.76%).

سعر بيضة البيض الأبيض اليوم

شهدت البيضة الواحدة من البيض الأبيض ارتفاعًا ملحوظًا إلى 6.95 جنيه، بزيادة 0.97 جنيه (16.22%).

سعر بيضة البيض الأحمر اليوم

بلغ سعر بيضة البيض الأحمر 6.02 جنيهات، مع زيادة طفيفة قدرها 0.03 جنيه (0.5%).

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم

ارتفعت كرتونة البيض البلدي (30 بيضة) إلى 169.86 جنيهًا، بزيادة 2.78 جنيه (1.66%).

سعر بيضة البيض البلدي اليوم

سجلت البيضة البلادية 6.36 جنيهات، مع زيادة 0.05 جنيه (0.79%).

سعر عبوة شاي العروسة اليوم

ارتفع سعر عبوة شاي العروسة (40 جم) إلى 10.53 جنيهات، بزيادة 0.07 جنيه (0.67%).

سعر عبوة شاي ليبتون اليوم

بلغ سعر عبوة شاي ليبتون (40 جم) 12.46 جنيهًا، مع زيادة 0.08 جنيه (0.65%).

سعر كيلو العدس الأصفر اليوم

سجل العدس الأصفر المعبأ 69.01 جنيهًا للكيلو، بزيادة 2.63 جنيه (3.96%).

سعر لتر زيت الذرة اليوم

ارتفع سعر لتر زيت الذرة إلى 103.9 جنيهات، بزيادة 2.62 جنيه (2.59%).

سعر كيلو الشاي اليوم

بلغ سعر كيلو الشاي 241.6 جنيهًا، مع زيادة 5.47 جنيه (2.32%).

تُظهر هذه التقلبات تفاوتًا في اتجاهات الأسعار، مع هيمنة واضحة للارتفاع الطفيف على معظم السلع، بينما شهدت بعض المواد الأساسية مثل المكرونة وزيت عباد الشمس انخفاضات متفاوتة.