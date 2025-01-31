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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار 20 سلعة غذائية في الأسواق اليوم الجمعة 31-1-2025

أسعار السلع الغذائية اليوم
أسعار السلع الغذائية اليوم
آية الجارحي
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شهدت أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم حركة متفاوتة، حيث ارتفعت 15 سلعة بنسب تتراوح بين 0.22% و16.22%، بينما انخفضت 4 سلع بنسب وصلت إلى 27.77%. وفيما يلي استعراض مفصل لأبرز التغيرات:

سعر كيلو السكر اليوم

سجل سعر كيلو السكر المعبأ اليوم 35.91 جنيهًا، مع زيادة بلغت 0.22 جنيه (0.62%) مقارنة بأسعار سابقة.

سعر كيلو الفول المعبأ اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ 57.24 جنيهًا، مع زيادة قدرها 2.71 جنيه (4.97%).

سعر كيلو الدقيق المعبأ اليوم

سجل الدقيق المعبأ متوسط سعر 25.46 جنيهًا للكيلو، بارتفاع طفيف بلغ 0.07 جنيه (0.28%).

سعر لتر زيت عباد الشمس اليوم

انخفض سعر لتر زيت عباد الشمس إلى 84.95 جنيهًا، مع انخفاض قيمته 1.11 جنيه (1.29%).

سعر مكرونة معبأة 400 جرام اليوم

شهدت المكرونة المعبأة (400 جرام) تراجعًا ملحوظًا في السعر إلى 20.08 جنيهًا، بانخفاض 7.72 جنيه (27.77%).

سعر كيلو المكرونة المعبأة اليوم

ارتفع سعر كيلو المكرونة المعبأة إلى 27.86 جنيهًا، بزيادة طفيفة قدرها 0.06 جنيه (0.22%).

سعر كيلو العدس المعبأ اليوم

انخفض سعر كيلو العدس المعبأ إلى 60.7 جنيهًا، مع انخفاض قيمته 2.23 جنيه (3.54%).

سعر كيلو المكرونة السائبة اليوم

تراجع سعر المكرونة السائبة إلى 25.33 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 0.23 جنيه (0.9%).

سعر كيلو الفول المجروش اليوم

سجل الفول المجروش المعبأ 57.77 جنيهًا للكيلو، مع زيادة بلغت 2.95 جنيه (5.38%).

سعر كرتونة البيض اليوم

ارتفع سعر كرتونة البيض إلى 166.54 جنيهًا، بزيادة 1.25 جنيه (0.76%).

سعر بيضة البيض الأبيض اليوم

شهدت البيضة الواحدة من البيض الأبيض ارتفاعًا ملحوظًا إلى 6.95 جنيه، بزيادة 0.97 جنيه (16.22%).

سعر بيضة البيض الأحمر اليوم

بلغ سعر بيضة البيض الأحمر 6.02 جنيهات، مع زيادة طفيفة قدرها 0.03 جنيه (0.5%).

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم

ارتفعت كرتونة البيض البلدي (30 بيضة) إلى 169.86 جنيهًا، بزيادة 2.78 جنيه (1.66%).

سعر بيضة البيض البلدي اليوم

سجلت البيضة البلادية 6.36 جنيهات، مع زيادة 0.05 جنيه (0.79%).

سعر عبوة شاي العروسة اليوم

ارتفع سعر عبوة شاي العروسة (40 جم) إلى 10.53 جنيهات، بزيادة 0.07 جنيه (0.67%).

سعر عبوة شاي ليبتون اليوم

بلغ سعر عبوة شاي ليبتون (40 جم) 12.46 جنيهًا، مع زيادة 0.08 جنيه (0.65%).

سعر كيلو العدس الأصفر اليوم

سجل العدس الأصفر المعبأ 69.01 جنيهًا للكيلو، بزيادة 2.63 جنيه (3.96%).

سعر لتر زيت الذرة اليوم

ارتفع سعر لتر زيت الذرة إلى 103.9 جنيهات، بزيادة 2.62 جنيه (2.59%).

سعر كيلو الشاي اليوم

بلغ سعر كيلو الشاي 241.6 جنيهًا، مع زيادة 5.47 جنيه (2.32%).

تُظهر هذه التقلبات تفاوتًا في اتجاهات الأسعار، مع هيمنة واضحة للارتفاع الطفيف على معظم السلع، بينما شهدت بعض المواد الأساسية مثل المكرونة وزيت عباد الشمس انخفاضات متفاوتة.

سعر كيلو السكر اليوم سعر لتر زيت عباد الشمس اليوم سعر كيلو الفول المعبأ اليوم

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