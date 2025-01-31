طالب الأعلى للإعلام بالتدخل.. إيهاب الكومي ينتقد لقطتين في فيديو تقديم بن شرقي

انتقد الإعلامي إيهاب الكومي لقطتين في فيديو تقديم المغربي أشرف بن شرقي لاعبا بصفوف الأهلي، مؤكدا أنه يجب تجنب اللقطات التي تتعمد إثارة الاحتقان بين الجماهير.

قال إيهاب الكومي في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "قلت في وقت سابق أن مجلس إدارة النادي الأهلي يتعرض لحملة شرسة وممنهجة وليس لها أي مبرر، وطالبنا بإعطاء الفرصة كاملة لكل مجلس إدارة أن يعمل بحرية، محمود الخطيب أيقونة الكرة المصرية، وأحد أفضل من تولوا رئاسة النادي الأهلي".

وأضاف الكومي:" سكت النادي الأهلي وفاجئنا بصفقات مدوية، وأطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتدخل، لا يجب أن نكون سبب في إشعال الفتنة بين الجماهير المختلفة".

وتابع إيهاب الكومي:" لم يعد هناك ما يسمى الانتماء للنادي، وقلت الأسبوع الماضي لا أجد مبرر لجماهير النادي الأهلي للهجوم على أكرم توفيق، وهكذا الحال في الزمالك بالنسبة لزيزو، لم يعد هناك عاطفة في كرة القدم، الانتماء خلال الفترة المتواجد بها في النادي، لكن الظروف قد تقتضي أن أرحل لنادي آخر".

واصل الكومي: "لا أرى داعي لدى جماهير الزمالك بأن تغضب بانتقال أشرف بن شرقي للنادي الأهلي، مجلس الإدارة لم يرى داعي لوجود اللاعب في النادي".

وأردف إيهاب الكومي:" هناك كلام عن مصطفى محمد، وهنا سأقف، لأن اللاعبين الموجودين في دوريات كبيرة اتركوهم يكملوا مسيرتهم في هذه الدوريات".

وأتم إيهاب الكومي: "لا يجب أن نصدر للجماهير حالة من الاحتقان، سأتوقف عند جزئية صغيرة، نحن في عالم احتراف، لكن ظهور صور لتقديم بن شرقي عند نادي الزمالك، هذا الكلام لا يجوز، لا يجب أن أفتعل ضغينة بين الجماهير على جزئيات صغيرة، وهناك لقطة أخرى وبن شرقي يأخذ مقاس بدلته، 85:45 ليس مقاس بدلة بن شرقي، ولكنها إشارة لقاضية أفشة في نهائي القرن".

