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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية: الرئيس السيسي يدعو نظيره اللبناني لزيارة القاهرة

عون وعبد العاطي
عون وعبد العاطي
محمود نوفل
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استهل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، زيارته لبيروت اليوم الجمعة، بلقاء جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي . 


وبحسب بيان الخارجية ، صرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي نقل لرئيس الجمهورية اللبنانية تحيات رئيس الجمهورية وخالص تهنئته على توليه منصب رئيس البلاد، حيث قام عبد العاطي بتسليم رسالة من رئيس الجمهورية إلى الرئيس عون تؤكد على دعم مصر الكامل له، والتضامن الكامل مع الجمهورية اللبنانية، وتوجيه الدعوة للرئيس عون لزيارة مصر فى أقرب فرصة.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى أن مصر تُثمن عاليًا خطوة انتخاب رئيس الجمهورية، وما تشكله من مرحلة جديدة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار بلبنان الشقيق، مؤكدًا على الموقف المصري الداعم لمؤسسات الدولة اللبنانية.

كما أكد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والمطالبة بالانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، لتمكين الجيش ومؤسسات الدولة اللبنانية من تطبيق القرار ١٧٠١، مؤكدًا أن مصر تدعم التطبيق الكامل والمتزامن لهذا القرار من الجانبين دون انتقائية، وتطالب بتوقف إسرائيل عن انتهاك السيادة اللبنانية.

وأضاف وزير الخارجية أن مصر ستستمر في تقديم الدعم الكامل للبنان، موضحًا حرص مصر على تكثيف التعاون الاقتصادي مع لبنان في كافة القطاعات.

وأشار كذلك إلى استعداد مصر والشركات المصرية للانخراط والمساهمة بفاعلية وكفاءة في عملية التنمية وإعادة الإعمار.

من جانبه، طلب رئيس الجمهورية اللبنانية نقل خالص تحياته للرئيس عبدالفتاح السيسي، مثمنًا دعم مصر المتواصل للبنان خلال الفترة الأخيرة على المستويين السياسي والإنساني، معربًا عن التطلع لمزيد من التعاون المشترك للارتقاء بمستوى  العلاقات الثنائية في كافة المجالات بين البلدين الشقيقين.

مصر لبنان الرئيس السيسي رئيس لبنان بدر عبد العاطي جوزيف عون

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