نجم برشلونة يكمل قائمة أجانب اتحاد جدة

اكتملت قائمة أجانب نادي اتحاد جدة، بعد التعاقد مع أوناي هيرنانديز نجم برشلونة الشاب، أمس الخميس.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن أوناي هيرنانديز أكمل نصاب أجانب الاتحاد، وسيسجل أجنبيا تحت السن، على غرار المدافع الألباني ماريو ميتاي، الذي انضم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأضافت أن قائمة اتحاد جدة فوق السن تضم كل من: كريم بنزيما قائد الهجوم، ومواطنه نجولو كانتي لاعب الوسط، والصربي بريدراج رايكوفيتش حارس المرمى، والمدافع البرتغالي دانيلو بيريرا، والبرازيلي فابينيو تفاريس لاعب الوسط، والجناحان الهولندي ستيفن بيرجوين والفرنسي موسى ديابي.

وبحسب تقارير صحفية، فإن صفقة انتقال أوناي هيرنانديز من برشلونة إلى اتحاد جدة، تقدر بنحو 5 ملايين يورو.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 43 نقطة، متأخرا بفارق الأهداف عن الهلال متصدر الترتيب.