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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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من معبر رفح.. المعارضة المصرية تصطف لمواجهة التهجير| صور

رفح
رفح
عبد الرحمن سرحان
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شاركت أحزاب المعارضة المصرية في الوقفة الاحتجاجية أمام معبر رفح الحدودي، رفضا لتهجير الفلسطينيين.

وزحفت وفود أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، برئاسة فريد زهران، إضافة إلى حزب العدل، برئالسة عبد المنعم إمام، وكذلك حزب الإصلاح والتنمية.

ووجه فريد زهران نداءً دعى فيه القوى الشعبية، والأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، وكافة أطياف الشعب المصري إلى الانضمام إلى وفد شعبي يوم الجمعة 31 يناير للتوجه إلى معبر رفح للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفض محاولات تهجير الفلسطينيين، أو النيل من حقوقهم المشروعة.

وأوضح زهران، أنه سوف يتم الإعلان من هناك، أمام العالم أجمع،الاحتجاج على هذه المخططات الظالمة التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة بأكملها مؤكدًا أن الجميع سيشارك  تحت شعار واحد ولهدف واحد: التضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف في وجه أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية  وأن التحرك لن يكون تحت مظلة حزب ولا فصيل، لكنه يمثل الشعب المصري بكل أطيافه، ولن يتم رفع أعلام ولا شعارات سوى علمي مصر وفلسطين ولافتات تأييد الشعب الفلسطيني ورفض التهجير.

وأكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن وفدًا من الحزب وقياداته توجع إلى معبر رفح للتعبير للتضامن  الكامل مع الشعب الفلسطيني ضمن الوفد الشعبي المصري  وذلك لرفض أي محاولات لتصفية قضيته أو تهجيره. 

وأوضح أن حزب العدل يتمسك بموقفه الثابت في دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين، ورفض أي مخططات تمس الأمن القومي المصري والعربي. كما شدد على ضرورة إعادة إعمار غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن الحل الوحيد هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لتحقيق السلام العادل والمستدام.

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