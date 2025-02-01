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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

زيادة 100 ألف دولار سنويا.. تفاصيل عقد أشرف بن شرقي في الأهلي

صفقة بن شرقي
صفقة بن شرقي
إيمان عبد اللطيف
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أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إجراءات ضم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول بنادى الريان القطري، في صفقة انتقال حر، بعد أن فسخ اللاعب تعاقده مع ناديه القطري بموجب دفع الشرط الجزائي.

ووصل أشرف بن شرقي إلى القاهرة ظهر أمس، وكان في استقباله سمير عدلي، مدير إدارة العلاقات العامة بالنادي، وخضع للكشف الطبي في أحد المستشفيات الكبرى القريبة من مقر الجزيرة، قبل أن يوقع على عقود انتقاله للفريق.

وكشف مصدر بالقلعة الحمراء، عن حصول أشرف بن شرقي على مليون و300 ألف دولار، تزيد 100 ألف دولار في الموسم الثاني، بينما يحصل اللاعب في الـ6 أشهر الأولى مع الفريق، والتي تبدأ من الانتقالات الشتوية الجارية، على 650 ألف دولار.

وأشار المصدر إلى أن أشرف بن شرقي وقع على عقد يربطه بالأهلي لمدة موسمين ونصف الموسم، مع إضافة شرط لتمديد العقد لموسم إضافي بموافقة الطرفين، حيث نجح محمود الخطيب، رئيس الأهلي، في حسم الصفقة، بعد أن تدخل وتعهد للاعب ووكيله بدفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده، والمقدر بـ750 ألف دولار، وهو المبلغ الذي نص عليه عقد بن شرقي مع الريان، بتحمله نصف قيمة عقده في حالة رغبته بفسخ العقد.

شاهد الفيديو:

بن شرقي صفقة بن شرقى اللاعب بن شرقي

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