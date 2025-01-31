عزل ترامب .. 100 ألف توقيع للإطاحة بالرئيس الامريكي بعد 10 ايام من تنصيبه

شهدت الأيام الأولى من الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي بدأت في 20 يناير، موجة من الجدل السياسي، حيث جمعت عريضة تطالب بعزله وقع عليها أكثر من 100 ألف، وفقًا لما نشرته مجلة نيوزويك.

وتعكس الدعوات المتزايدة لعزل ترامب الانقسامات العميقة داخل المشهد السياسي الأمريكي، خاصة في ظل ردود الفعل على حملته الانتخابية، والإجراءات التي اتخذها فور عودته إلى البيت الأبيض.

وكان ترامب قد خضع مرتين لإجراءات العزل خلال ولايته الأولى، لكنه نجا من العزل في كلتيهما بعد تبرئته من قبل مجلس الشيوخ.

ووفقًا لتقرير نيوزويك، أطلقت العريضة منظمة “حرية التعبير للناس”، وهي منظمة غير ربحية، في اليوم الذي عاد فيه ترامب إلى منصبه، مطالبة

الكونغرس بفتح تحقيق لعزله، مستندة إلى انتهاكات مزعومة لبنود الدستور التي تمنع الرئيس من تحقيق مكاسب مالية من الحكومة الفيدرالية أو الولايات أو الحكومات الأجنبية.

كما تسلط العريضة الضوء على ما تصفه المنظمة بـ"السلوك غير القانوني والفاسد لترامب خلال حملته الانتخابية، بالإضافة إلى إصداره عفوًا عن أشخاص شاركوا في اقتحام الكونغرس في 6 يناير 2021.

مع استمرار تصاعد التوترات السياسية، تشكل هذه العريضة ضغطًا متزايدًا على الكونغرس للنظر في إمكانية عزل ترامب مجددًا، مما يثير تساؤلات حول مستقبل المشهد السياسي الأمريكي في ولايته الثانية.