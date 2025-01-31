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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التموين تبدأ صرف مقررات شهر فبراير لأصحاب بطاقات الدعم .. غدا

أسعار السلع التموينية
أسعار السلع التموينية
محمد صبيح
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تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير السلع التموينية المدعمة للمواطنين عبر بطاقات التموين ضمن منظومة الدعم، حيث أُعلن عن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2025، والتي تُطرح للمستفيدين من منظومة التموين. وتأتي القائمة بأسعار متنوعة تلبي احتياجات الأسر المصرية، مع الحفاظ على استقرار الأسعار لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

أبرز أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2025:

  1. سعر الزيت الخليط في التموين:

عبوة 800 مللي: 30 جنيهًا.

2. سعر السكر المعبأ في التموين:

الكيلوجرام: 12.60 جنيه.

3. سعر المكرونة في التموين:

عبوة 800 جرام: 15.50 جنيه.

عبوة 400 جرام: 7.75 جنيه.

4. سعر العدس المجروش في التموين:

عبوة 500 جرام: 21 جنيهًا.

5. الجبنة تتراباك:

عبوة 250 جرام: 7.50 جنيه.

عبوة 500 جرام: 14 جنيهًا.

6. مسحوق الغسيل:

المسحوق العادي اليدوي 800 جرام: 16 جنيهًا.

المسحوق الأوتوماتيك 800 جرام: 25 جنيهًا.

7. صابون التواليت:

القطعة 125 جرام: 7.50 جنيه.

8. الفول المعبأ:

عبوة 500 جرام: 9 جنيهات.

9. اللبن الجاف:

عبوة 125 جرام: 25.50 جنيه.

10. الخل:

زجاجة 900 مللي: 6 جنيهات.

11. المربى:

عبوة 350 جرام: 16 جنيهًا.

12. التونة المفتتة:

عبوة 140 جرام: 18 جنيهًا.

13. الدقيق المعبأ:

الكيلوجرام: 18 جنيهًا.

14. الشاي الناعم:

عبوة 40 جرام: 5 جنيهات.

15. الطحينة البيضاء:

ظرف 140 جرام: 3.75 جنيه.

16. القهوة سريعة الذوبان:

عبوة 18 جرام: 4 جنيهات.

17. المسلى الصناعي:

عبوة 800 جرام: 36 جنيهًا.

18. البسكويت:

بسكويت تومورو (أنواع): 3 جنيهات.

بسكويت بوو (أنواع): 3.75 جنيه.

بسكويت يويوز سادة: 1.50 جنيه.

بسكويت يويوز ويفر (أنواع): 2.75 جنيه.

19. بار الحلاوة الطحينية:

عبوة 40 جرام: 3 جنيهات.

20. ملح الطعام:

الكيس 300 جرام: 1.25 جنيه.

21. صابون الغسيل:

القطعة 125 جرام: 3 جنيهات.

22. مرقة الدجاج:

عبوة 8 مكعبات: 6 جنيهات.

23. صلصة الطماطم:

عبوة 300 جرام: 8 جنيهات.

24. سائل غسيل الأواني:

الكيس 80 جرام: 3 جنيهات.


تيسير وصول السلع للمستفيدين

تأتي قائمة الأسعار في ظل جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مع ضمان توفر كافة السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مدعومة. وتُطرح هذه السلع عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في مختلف المحافظات، لضمان حصول المستفيدين على حصصهم بسهولة ويسر.

إجراءات الاستفادة

يُذكر أن وزارة التموين تُهيب بالمواطنين ضرورة تحديث بياناتهم على بطاقات التموين والتأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة لضمان استمرار حصولهم على الدعم المقدم.

وزارة التموين والتجارة الداخلية سعر الزيت الخليط في التموين سعر العدس المجروش في التموين

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