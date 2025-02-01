بنك ناصر الاجتماعي جاهز لصرف معاشات فبراير 2025 اليوم بجميع الفروع

يبدأ بنك ناصر الاجتماعي اليوم ، صرف معاشات شهر فبراير 2025 عبر جميع الفروع المنتشرة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي (ATM) ومنافذ الصرف الأخرى.

اتخذ بنك ناصر الجتماعي الاستعدادات النهائية لتسهيل عملية الصرف، حيث تم إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) للعملاء، جاء فيها: "عميلنا العزيز، برجاء العلم أنه يمكنك صرف المعاش من جميع فروع البنك وماكينات الصراف الآلي .



وكانت قد قررت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة البنك، فتح جميع الفروع على أن تبدأ مواعيد العمل من الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة عصرًا، وذلك لتوفير سهولة ويسر في صرف المعاشات لأكثر من 2 مليون مستفيد.

وأكدت الوزيرة أن البنك يواصل جهوده لتقديم أفضل الخدمات لأصحاب المعاشات، عبر 98 فرعًا منتشرة في أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى إتاحة الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك أو من خلال شبكة 123، وكذلك عبر منافذ "فوري" و"فوري بلس" لتوفير مزيد من المرونة في عملية الصرف.

من جانبه، أوضح أسامة السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة، أنه تم إصدار تعليمات لجميع الفروع بتغذية ماكينات الصراف الآلي بالحدود القصوى من النقدية لضمان سهولة حصول المواطنين على مستحقاتهم. كما شدد على متابعة سير العمل وتقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة، مع سرعة الاستجابة لأي شكاوى أو عقبات قد تواجه المستفيدين.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص بنك ناصر الاجتماعي على دعم أصحاب المعاشات وتقديم خدمات مصرفية متميزة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتيسير الإجراءات المالية للمواطنين.

