ياسمين عز: الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة يخلق أجواءً أكثر دفئًا داخل المنزل

خلال برنامجها "كلام الناس"، نصحت الإعلامية ياسمين عز الأزواج بعدم الانزعاج من الأخطاء البسيطة التي قد ترتكبها زوجاتهم، مثل تغير لون الملابس بعد الغسيل.

يكونوا أكثر تفاعلاً مع زوجاتهم

وأضافت الإعلامية ياسمين عز، في برنامجها "كلام الناس" أن الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة يخلق أجواءً أكثر دفئًا داخل المنزل، مشيرة إلى أن الأزواج يجب أن يكونوا أكثر تفاعلاً مع زوجاتهم، وليس فقط مع زملائهم وأصدقائهم.

وأكدت الإعلامية ياسمين عز، أن الرجل عليه أن يتحمل المسؤولية بدلاً من التذمر، قائلة: "إذا لم يعجبك القميص بعد الغسيل، أرسله إلى المغسلة وادفع من جيبك يا حبيبي".

كما قدمت الإعلامية ياسمين عز، نصيحة حول الكي، مشيرة إلى أن الرجل يمكنه الاكتفاء بكي الجزء الأمامي من القميص، لأن بقية الأجزاء لن تكون ظاهرة تحت البدلة.