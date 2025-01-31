الأهلي يخوض مرانه الرئيسي استعدادا لـ مودرن سبورت في الدوري

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة ‏مودرن سبورت التي تجمع الفريقين مساء الأحد القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع الجهاز المعاون، لبحث الترتيبات الخاصة بالمباراة، ‏والاستعداد للمرحلة القادمة.‏

وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، فيما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا قبل الانخراط في التدريبات ‏الخططية التي اختتمها الجهاز الفني بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.‏

كان الأهلي قد تعادل مع بيراميدز بهدفين لمثلهما في الجولة الماضية، خلال اللقاء الذي أقيم على استاد ‏القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري.‏