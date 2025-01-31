الأهلي يخوض مرانه الرئيسي استعدادا لـ مودرن سبورت في الدوري

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة مودرن سبورت التي تجمع الفريقين مساء الأحد القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع الجهاز المعاون، لبحث الترتيبات الخاصة بالمباراة، والاستعداد للمرحلة القادمة.
وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، فيما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا قبل الانخراط في التدريبات الخططية التي اختتمها الجهاز الفني بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.
كان الأهلي قد تعادل مع بيراميدز بهدفين لمثلهما في الجولة الماضية، خلال اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري.