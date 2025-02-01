قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العثور على الصندوق الأسود لـ"مروحية واشنطن المنكوبة"
إسماعيل يوسف: مجلس الزمالك فيه انقسامات وقرارات غلط بتتاخد
وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره السعودي مساراً مستقبلياً في غزة
حاجة تضايق وتنقط بجد.. عمرو أديب: عاوزين نعرف الأهلي بيجيب الفلوس منين
قرار عاجل من النيابة ضد نجل الفنان عبدالعزيز مخيون .. ما السبب؟
فصله من العمل فتخلص من حياته.. موظف يترك رسالة مؤثرة لظالمه| تفاصيل
إدارة النادي استجابت فى آخر لحظة.. كواليس معسكر الزمالك قبل مباراة بيراميدز
تخفيضات تصل إلى 40%.. بشرى سارة من الداخلية للمواطنين
موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل إقامة جبرية لـ هنا الزاهد
الكمون والزنجبيل الأبرز.. توابل طبيعية تحارب السكر وتقوي قلبك
نيويورك تايمز: إدارة ترامب تبحث إرسال 24 ألف بندقية هجومية لإسرائيل
صفقة من العيار الثقيل على ردار الأهلي ..إبراهيم فايق يكشف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هنا الزاهد تكشف مفاجآت عن إقامة جبرية.. وتروي حكاية صورتها مع ماثيو ماكونهي

النجمة هنا الزاهد
النجمة هنا الزاهد
محمد القاضي
×

حلت النجمة هنا الزاهد، ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة يوم الجمعة على قناة "on".

وتحدثت هنا الزاهد خلال الحلقة، عن كواليس مسلسلها الأخير "إقامة جبرية"، والذي يعرض على منصة "واتش ات" وحقق نجاحا كبيرا في الأسابيع الأخيرة.

مسلسل إقامة جبرية.. هنا الزاهد: أول الدور ما جالي اتخضيت جدا

قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها لم تتوقع دورها في مسلسل "إقامة جبرية"، معقبه: "أول الدور ما جالي اتخضيت جدا".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، على قناة "إون إي"،: "المؤلف أحمد عادل كان أول مرة ينتج، وقال لي هذا المسلسل مشروع عمري، وشايفك أوي في هذا الدور"، متابعة: "أنا بحب دور سملى جدا في المسلسل".

وتابعت: "أنا كنت بعمل مشروع تاني بصور مسلسل تاني ووقفته واعتذرت لهم علشان مسلسل إقامة جبرية".


إقامة جبرية.. هنا الزاهد: روحت لدكتور نفساني علشان أفهم وأعرف الشخصية
تحدثت الفنانة هنا الزاهد، عن دورها في مسلسل "إقامة جبرية" قائله: "روحت لدكتور نفساني علشان أفهم وأعرف الشخصية".

وأضافت: "قعدت مع الدكتور وحكيت له قصة المسلسل كلها، واشتغلت معاه على الدور واتفرجت على حاجات كتيرة"، مشيرة إلى أنها راهنت على دورها في المسلسل، لأنه مختلف تماما عن كل الأدوار التي قدمتها في مسيرتها.

وقالت الفنانة هنا الزاهد،: "شخصية سلمى التي أقدمها في المسلسل شخصية غير سوية ومريضة ومجرمة"، مشيرة: "حبيت الدور جدا وعشت معاه فترة طويلة وتأثرت بالشخصية جدا وقت تصويرها".

هنا الزاهد: ماما كانت خايفة مني في البيت بسبب دوري في مسلسل إقامة جبرية

تحدثت الفنانة هنا الزاهد، عن رد فعل والدتها حول دورها في مسلسل "إقامة جبرية" قائله: "ماما كانت بتتفرج وتبص لي وتقول لي أنت أكيد جواكي حاجه مش تمام.. كانت خايفة مني في البيت".


وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، على قناة "إون إي"،: "ماما كانت تتفرج على المسلسل وتقول دي مش بنتي.. دي واحدة أنا معرفهاش"، لافته إلى إنها لم تتوقع دورها في مسلسل "إقامة جبرية"، معقبه: "أول الدور ما جالي اتخضيت جدا".

أوضحت الفنانة هنا الزاهد،: "شخصية سلمى التي أقدمها في المسلسل شخصية غير سوية ومريضة ومجرمة"، مشيرة: "حبيت الدور جدا وعشت معاه فترة طويلة وتأثرت بالشخصية جدا وقت تصويرها".

هنا الزاهد تروي حكاية صورتها المثيرة للجدل مع ماثيو ماكونهي
تحدثت الفنانة هنا الزاهد، عن صورتها المثيرة للجدل مع النجم الأمريكي ماثيو ماكونهي، قائله: "معرفتش أنام اليوم ده".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، على قناة "إون إي"،: "كنت طالعة استلم جائزة في حدث كبير وناس مهمة، وكنت خايفه أقع على وجهي، وكنت بفكر هطلع إزاي علشان الفستان تقيل جدا".

وتابعت: "وأنا طالعة لقيت ماثيو ماكونهي مد إيده.. فأنا مديت إيدي جدا ومعرفش ليه عملت كدا كان أوفر أوي".

البوتكس.. رد حاسم من هنا الزاهد على عمليات التجميل.. فيديو
تحدثت الفنانة هنا الزاهد، عن عمليات تجميل، قائله: "عمري ما هعمل البوتكس".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، على قناة "إون إي"،: "عمري ما هعمل الحاجات دي لأنها هتخفي التفاصيل.. مش هتشوفوا الخطوط لما أعيط"، لافته: “كان عندي سنة بس وظبطها”

هنا الزاهد الفنانة هنا الزاهد النجمة هنا الزاهد منى الشاذلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل يتم تأجيل التيرم الثاني في المدارس ؟ .. التعليم تجيب

تجمع دول بريكس

روسيا ترد على تهديدات ترامب لـ دول الـ«بريكس»

1000 جنيه.. المصرية للاتصالات تفاجئ ملايين العملاء

1000 جنيه.. المصرية للاتصالات تفاجئ ملايين العملاء

ترامب

عزل ترامب .. 100 ألف توقيع للإطاحة بالرئيس الامريكي بعد 10 ايام من تنصيبه

بشرى سارة للملايين من أصحاب المعاشات.. قرار جديد والتنفيذ خلال ساعات

بشرى سارة للملايين من أصحاب المعاشات.. قرار جديد والتنفيذ خلال ساعات

أسد يفترس عامل داخل حديقة حيوان الفيوم.. تفاصيل

أسد يفترس عاملًا في حديقة حيوان الفيوم .. تفاصيل

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس | تظهر خلال ساعات

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء في طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

يحيى الدرع

يحيى الدرع: نحلم بكأس العالم لكرة اليد وميدلية أولمبية لمصر

صورة هنا الزاهد وماثيو ماكونهي

أوفر أوي.. هنا الزاهد تروي حكاية صورتها المثيرة للجدل مع ماثيو ماكونهي

محمد صبحى

لا تلتزم بالمعاهدات الدولية .. محمد صبحى: القوى العظمى في العالم ظالمة

بالصور

الكمون والزنجبيل الأبرز.. توابل طبيعية تحارب السكر وتقوي قلبك

تعرف على التوابل الطبيعية التي تحارب السكر وتقوي قلبك
تعرف على التوابل الطبيعية التي تحارب السكر وتقوي قلبك
تعرف على التوابل الطبيعية التي تحارب السكر وتقوي قلبك

إطلالة جريئة ومميزة.. أحدث ظهور لـ ميرنا جميل والجمهور يغازلها | شاهد

إطلالة جريئة ومميزة: أحدث ظهور لـ ميرنا جميل والجمهور يغازلها (صور)
إطلالة جريئة ومميزة: أحدث ظهور لـ ميرنا جميل والجمهور يغازلها (صور)
إطلالة جريئة ومميزة: أحدث ظهور لـ ميرنا جميل والجمهور يغازلها (صور)

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 1 فبراير 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 1 فبراير 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 1 فبراير 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 1 فبراير 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

برج الحمل حظك اليوم السبت 1 فبراير 2025..كن صريحًا دائمًا

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

فيديو

العاصفة الشمسية

حقيقة العاصفة الشمسية اللي الناس خايفة منها.. هل فعلا هتأثر علينا؟

الزمالك

صفقات جديدة في الطريق .. الزمالك يرد على المارد الأحمر

امح الدولى

مرض أمح الدولي يهز قلوب الأهلاوية وأسرته توضح حقيقتة

حسين فهمي

واحدة بالغلط.. حسين فهمي يكشف عن عدد زيجاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد