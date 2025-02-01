هنا الزاهد تكشف مفاجآت عن إقامة جبرية.. وتروي حكاية صورتها مع ماثيو ماكونهي

حلت النجمة هنا الزاهد، ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة يوم الجمعة على قناة "on".

وتحدثت هنا الزاهد خلال الحلقة، عن كواليس مسلسلها الأخير "إقامة جبرية"، والذي يعرض على منصة "واتش ات" وحقق نجاحا كبيرا في الأسابيع الأخيرة.

مسلسل إقامة جبرية.. هنا الزاهد: أول الدور ما جالي اتخضيت جدا

قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها لم تتوقع دورها في مسلسل "إقامة جبرية"، معقبه: "أول الدور ما جالي اتخضيت جدا".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، على قناة "إون إي"،: "المؤلف أحمد عادل كان أول مرة ينتج، وقال لي هذا المسلسل مشروع عمري، وشايفك أوي في هذا الدور"، متابعة: "أنا بحب دور سملى جدا في المسلسل".

وتابعت: "أنا كنت بعمل مشروع تاني بصور مسلسل تاني ووقفته واعتذرت لهم علشان مسلسل إقامة جبرية".



إقامة جبرية.. هنا الزاهد: روحت لدكتور نفساني علشان أفهم وأعرف الشخصية

تحدثت الفنانة هنا الزاهد، عن دورها في مسلسل "إقامة جبرية" قائله: "روحت لدكتور نفساني علشان أفهم وأعرف الشخصية".

وأضافت: "قعدت مع الدكتور وحكيت له قصة المسلسل كلها، واشتغلت معاه على الدور واتفرجت على حاجات كتيرة"، مشيرة إلى أنها راهنت على دورها في المسلسل، لأنه مختلف تماما عن كل الأدوار التي قدمتها في مسيرتها.

وقالت الفنانة هنا الزاهد،: "شخصية سلمى التي أقدمها في المسلسل شخصية غير سوية ومريضة ومجرمة"، مشيرة: "حبيت الدور جدا وعشت معاه فترة طويلة وتأثرت بالشخصية جدا وقت تصويرها".

هنا الزاهد: ماما كانت خايفة مني في البيت بسبب دوري في مسلسل إقامة جبرية

تحدثت الفنانة هنا الزاهد، عن رد فعل والدتها حول دورها في مسلسل "إقامة جبرية" قائله: "ماما كانت بتتفرج وتبص لي وتقول لي أنت أكيد جواكي حاجه مش تمام.. كانت خايفة مني في البيت".



وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، على قناة "إون إي"،: "ماما كانت تتفرج على المسلسل وتقول دي مش بنتي.. دي واحدة أنا معرفهاش"، لافته إلى إنها لم تتوقع دورها في مسلسل "إقامة جبرية"، معقبه: "أول الدور ما جالي اتخضيت جدا".

أوضحت الفنانة هنا الزاهد،: "شخصية سلمى التي أقدمها في المسلسل شخصية غير سوية ومريضة ومجرمة"، مشيرة: "حبيت الدور جدا وعشت معاه فترة طويلة وتأثرت بالشخصية جدا وقت تصويرها".

هنا الزاهد تروي حكاية صورتها المثيرة للجدل مع ماثيو ماكونهي

تحدثت الفنانة هنا الزاهد، عن صورتها المثيرة للجدل مع النجم الأمريكي ماثيو ماكونهي، قائله: "معرفتش أنام اليوم ده".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، على قناة "إون إي"،: "كنت طالعة استلم جائزة في حدث كبير وناس مهمة، وكنت خايفه أقع على وجهي، وكنت بفكر هطلع إزاي علشان الفستان تقيل جدا".

وتابعت: "وأنا طالعة لقيت ماثيو ماكونهي مد إيده.. فأنا مديت إيدي جدا ومعرفش ليه عملت كدا كان أوفر أوي".

البوتكس.. رد حاسم من هنا الزاهد على عمليات التجميل.. فيديو

تحدثت الفنانة هنا الزاهد، عن عمليات تجميل، قائله: "عمري ما هعمل البوتكس".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، على قناة "إون إي"،: "عمري ما هعمل الحاجات دي لأنها هتخفي التفاصيل.. مش هتشوفوا الخطوط لما أعيط"، لافته: “كان عندي سنة بس وظبطها”