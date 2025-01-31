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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هنا الزاهد تحاول قـ.تل صابرين مرتين في الحلقة الثامنة من إقامة جبرية

إقامة جبرية
إقامة جبرية
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شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل إقامة جبرية محاولة هنا الزاهد “سلمى” قتل صابرين مرتين للتخلص منها. 

حاولت سلمى قتل صابرين من خلال دواء مسمم لكنها انتقلت إلى المستشفى بسرعة، وبينما حاول الأطباء إسعافها كررت المحاولة ووضع مادة مميتة في المحلول الخاص بها. 

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل إقامة جبرية اعتداء عم موسى على سلمى والحصول على الهاردات الخاصة بها. 

واقتربت والدة موسى من كشف جرائم سلمى في الوقت الذي يفكر فيه في الابتعاد عنها، ولكنها مرضت. 

تجسد هنا الزاهد، في مسلسل إقامة جبرية، شخصية صيدلانية تلجأ للطب النفسي بعد وفاة زوجها، وتذهب هنا الزاهد إلى العيادة الطبية بناء على طلب الدكتورة النفسية التي تجسد شخصيتها الفنانة صابرين، وتتعرف خلال الأحداث على محمد الشرنوبي، الذي يقدم دور ابن صابرين وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة.

مسلسل إقامة جبرية من بطولة: هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي،ومن إخراج أحمد سمير فرج.

صابرين هنا الزاهد إقامة جبرية

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