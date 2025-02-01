مسؤول أمريكي يكشف موعد لقاء ترامب ونتنياهو في واشنطن

كشف مسؤول أمريكي، يوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيجتمعان في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، وفق ما أوردته "رويترز".

ومن المزمع أن يجري الاجتماع، الذي أكدته حكومتا إسرائيل والولايات المتحدة، هذا الأسبوع، وسط وقف هش لإطلاق النار مدته 6 أسابيع أدى إلى توقف مؤقت للقتال الذي استمر 15 شهراً بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول الأمريكي قوله: "سيكون هناك اجتماع عمل وحيد في الرابع من فبراير شباط".

وكان موقع "أكسيوس" قد ذكر، في وقت سابق الجمعة، أن من المتوقع اجتماع ترامب ونتنياهو مرتين، في واشنطن، يوم الثلاثاء.

وأوضح الموقع أن الزعيمين سيلتقيان مرة من أجل اجتماع عمل والأخرى في عشاء غير رسمي.

