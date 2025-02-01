وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره السعودي مساراً مستقبلياً في غزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، إن الوزير ماركو روبيو ناقش "مسارًا مستقبليًا في غزة"، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن روبيو ناقش مع نظيره السعودي ملفات إقليمية، منها ملفات غزة وسوريا ولبنان، وأمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر، معرباً عن شكره للمملكة على المساعدات الإنسانية لسوريا ولبنان والسودان، بحسب البيان.

وعبّر وزير الخارجية الأمريكي، وفق بيان الخارجية، عن تطلعه إلى تطوير علاقات الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن روبيو بحث مع الأمير فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وآخر التطورات والمستجدات على الساحة الإقليمية.

وكان روبيو أجرى الاثنين اتصالا هاتفيا مع العاهل الأردني الملك عبد الله، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "ناقش الوزير والملك عبد الله تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن، ورسم مسار للأمن والاستقرار في المنطقة".