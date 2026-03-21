الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لم يتم الإبلاغ عن أي زيادة بمستويات الإشعاع خارج الموقع في نطنز
عينكم على المريض ورضائه.. رئيس الرعاية الصحية في جولة ليلية مفاجئة بعيد الفطر
الدفاع الإماراتية والبحرينية تتعاملان مع صواريخ ومسيرات إيران.. ومقتل ضابط مخابرات عراقي
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: الهجوم على منشأة نطنز النووية الإيرانية أمريكي
إسرائيل وإيران.. هدوء نسبي بعد رشقات صاروخية وتصاعد الاستهداف المتبادل
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نتوقف حتى تحقيق جميع أهداف الحرب
بالأرقام.. تاريخ مواجهات الأهلي والترجي قبل مباراة دوري الأبطال اليوم
الجيش الإيراني: استهدفنا بطائرات مسيرة خزانات وقود وطائرات تزويد بالوقود في مطار بن جوريون
جيش الاحتلال يعترف بتعرض إحدى مقاتلاته في إيران لهجوم بصاروخ أرض جو
لا تزال صديقًا وفيًا وشريكًا موثوقًا.. بوتين يؤكد دعم روسيا لـ إيران
وكالة مهر الإيرانية تؤكد إطلاق طهران لصاروخين على قاعدة دييجو جارسيا الأمريكية
وزير المالية: مستمرون في دعم الصادرات.. وندرس آليات إضافية لتحفيز القطاع
تحقيقات وملفات

خبير دولي: دعوة مصر لتفعيل الدفاع العربي المشترك بعد الاعتداء على سوريا تمس أمن الجميع

ياسمين القصاص
ياسمين القصاص

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد حدة الصراعات في الشرق الأوسط، تبرز المواقف الرسمية للدول كأداة أساسية لتحديد الأطر القانونية والسياسية للأحداث الجارية. 

وفي هذا السياق، جاء البيان المصري ليعكس موقفا واضحا وحاسما تجاه التطورات الأخيرة في سوريا، مؤكدا التمسك بمبادئ القانون الدولي ورفض أي انتهاكات تمس سيادة الدول واستقرارها.

وفي هذا الصدد،  أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، أن البيان المصري الصادر في 20 مارس 2026، والذي أدان الاعتداء الإسرائيلي على سوريا، يعكس وضوحا قانونيا وسياسيا نادرا.

 وأضاف مهران- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن وصف الاعتداء بأنه انتهاك صارخ ومتكرر لسيادة سوريا وسلامة أراضيها يضعه في إطاره القانوني الصحيح، ويؤكد مخالفته الصريحة لقواعد القانون الدولي.

وأشار إلى أن الضربات الإسرائيلية على محافظة السويداء بذريعة "حماية الدروز" لا تستند إلى أي أساس قانوني، إذ لا يجيز القانون الدولي التدخل العسكري في دولة ذات سيادة بحجة حماية أقلية. كما لفت إلى أن توقيت الهجوم يعكس استغلالا للظروف الإقليمية المتوترة.

وبين أن الاعتداءات الإسرائيلية تنتهك مبادئ أساسية، أبرزها المادة الثانية (الفقرة الرابعة) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة، إضافة إلى خرق اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974.

كما أشار مهران، إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان وتوسعه في المنطقة المنزوعة السلاح، رغم قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية هذا الاحتلال.

والجدير بالذكر، أن في ضوء ما سبق، يتضح أن الموقف المصري لا يقتصر على الإدانة السياسية فحسب، بل يستند إلى رؤية قانونية متماسكة ترفض تبرير الانتهاكات تحت أي ذريعة، وتؤكد على مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. 

كما يعكس هذا الطرح إدراكا لخطورة استمرار مثل هذه الممارسات على استقرار المنطقة، بما يستوجب تحركا دوليا جادا لوضع حد لهذه الانتهاكات وصون قواعد القانون الدولي.

أسرة محترمة وأصحاب ابني.. ياسمين الخطيب تدافع عن الذين رموا مياه على المصلين فى النزهة

غادروا فورا .. إيران تصدر تحذيرا عاجلا لسكان رأس الخيمة في الإمارات

في ثاني أيام عيد الفطر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه

ما حدث كان سهوًا .. أول تعليق من نائب دمنهور بعد أزمة عدد أجزاء القرآن

السياسية اليمنية منى صفوان بعد دفاعها عن موقف مصر: ما قلته حقيقة وكلمة حق

خبير لوائح يكشف مفاجأة مدوية بشأن قرار إيقاف قيد الزمالك الـ 13

المتحدثة باسم البيت الأبيض تكشف موعد إنهاء الحرب على إيران

بعد افتتاح المونوريل رسميًا.. 100معلومة عن أول مشروع من نوعه في مصر

تعرف على معلقي مباريات الإياب في دوري أبطال أوروبا

أوضة اللبس.. تفاصيل أزمة جديدة بين وليد صلاح وعضو مجلس إدارة بالأهلي

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأوتوهو بالكونفدرالية

بيطري الشرقية يُحرر 33 محضرا ويضبط 2 طن أسماك مجمدة ولحوم ودواجن

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

