السفير عاطف سالم: الحريديم في إسرائيل يواجهون تحديات تعليمية واقتصادية

قال السفير عاطف سالم سيد الأهل، السفير المصري الأسبق لدى إسرائيل، إن كثيرًا من أفراد التيار الحريدي (الحريديم) يعانون من انخفاض مستويات التعليم والدخل، إذ يقضي بعضهم سنوات طويلة في المدارس الدينية، وقد يستمر التعليم الديني حتى سن الـ 40؛ ما ينعكس على مستوى المشاركة الاقتصادية.

وأوضح، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بقية المجتمع في إسرائيل يتوزع بين العاملين في القطاعات المختلفة داخل الدولة، وبين المجندين في الجيش وقوات الاحتياط، مشيرًا إلى أن المواطن الإسرائيلي يقضي في المتوسط نحو 5 سنوات من حياته ضمن الخدمة العسكرية أو الاحتياط.

وأضاف أن المجتمع الإسرائيلي متنوع ومعقد، وشهد في السنوات الأخيرة توترات سياسية داخلية، خاصة مع تصاعد الخلافات حول أداء الحكومة والملفات الأمنية.

وأشار إلى أن بعض استطلاعات الرأي الأخيرة، أظهرت تراجع شعبية بعض التيارات السياسية، مثل تيار “سموتريتش”، حيث أن أي حزب يرغب في دخول الكنيست؛ يجب أن تتجاوز نسبة الحسم 3.25% من الأصوات× وهو ما يعادل عادة الحصول على 4 مقاعد على الأقل في البرلمان.