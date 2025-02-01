ليكيب الفرنسية : الأهلي عرض 6 ملايين يورو للتعاقد مع نجم مونبلييه



كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن النادي الأهلي تقدم بعرض للحصول على خدمات لاعب فريق مونبلييه، موسى التعمري، خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق .



وتعاقد الأهلي مع كل من مصطفى العش، جراديشار، أحمد رضا وأشرف بن شرقي، بخلاف محمود حسن تريزيجيه الذي سينضم إلى النادي بمجرد انتهاء الموسم الحالي.



وقالت الصحيفة الفرنسية أن النادي الأهلي لديه رغبة قوية في الحصول على خدمات موسى التعمري من صفوف مونبلييه خلال الانتقالات الشتوية دون الانتظار لنهاية الموسم .



وأشارت الصحيفة الفرنسية الى أن القيمة المالية لعرض الأهلي بلغت 6 ملايين يورو، وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة مونبلييه.



وأكدت أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا منفتح على مغادرة مونبلييه ولكن بشرط خوض تحدِ جديد في أوروبا، مع العلم أنه يحظى باهتمام منتظم من جانب أندية الخليج.