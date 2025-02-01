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أيتن عامر تتألق في باريس بمعطف فرو أنيق.. وسعره يفاجئ الجميع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أيتن عامر تتألق في باريس بمعطف فرو أنيق.. وسعره يفاجئ الجميع

أيتن عامر تتألق في باريس بمعطف فرو أنيق.. وسعره يفاجئ الجميع
أيتن عامر تتألق في باريس بمعطف فرو أنيق.. وسعره يفاجئ الجميع
أسماء عبد الحفيظ
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في إطلالة شتوية ساحرة أثارت إعجاب متابعيها، نشرت الفنانة أيتن عامر مجموعة من الصور خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس.

أيتن عامر تتألق في باريس بمعطف فرو أنيق

أيتن عامر تتألق في باريس بمعطف فرو أنيق.. وسعره يفاجئ الجميع

 حيث اختارت أن تظهر بإطلالة أنيقة تعكس ذوقها الرفيع في اختيار الأزياء، وتناسب أجواء الشتاء الباردة، ما جعلها محط أنظار الجميع.

أيتن عامر ارتدت معطفًا من الفرو الصناعي، الذي جمع بين الأناقة والدفء، وتميز بلونه الداكن الذي جعلها تبدو أكثر تألقًا. ونظمت الإطلالة بشكل رائع مع بنطلون جينز عصري وتوب أبيض بسيط، مما أضاف لمسة من البساطة مع الفخامة. معطف الفرو الذي اختارته أيتن عامر نال إعجاب جمهورها، إذ تبين أن سعره يبلغ حوالي 152 دولارًا، ما يعادل 7633 جنيهًا مصريًا، وهو ما جعل العديد من متابعيها يتفاعلون مع هذه الإطلالة المميزة ويتساءلون عن تفاصيلها.

فرو معطف أيتن عامر

هذه الإطلالة الشتوية الأنيقة لم تكن الوحيدة التي تبهر فيها أيتن جمهورها، بل إنها دائمًا ما تختار ملابسها بعناية فائقة، مما يجعلها واحدة من أكثر الفنانات تأثيرًا في عالم الموضة.

أما على الصعيد الفني، تشارك أيتن عامر في مسلسل "وش السعد" الذي سيُعرض في موسم رمضان 2025. المسلسل يضم مجموعة من كبار النجوم، مثل مصطفى أبو سريع وصلاح عبد الله وعبير صبري، بالإضافة إلى إبرام سمير، علاء مرسي، دنيا المصري، عايدة رياض، أحمد صيام، محمد الصاوي وغيرهم، ما يضمن أن يكون هذا العمل من أبرز الأعمال الرمضانية التي يتطلع الجمهور لمشاهدتها.

وفي خضم نجاحاتها المتواصلة على الصعيدين الفني والجمالي، تواصل أيتن عامر التألق في كل مجال تتواجد فيه، سواء على الشاشة أو في عالم الموضة.

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