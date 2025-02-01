أسامه نبيه : الزمالك صعب ينافس على أي بطولة حاليا

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات أسامة نبيه نجم الزمالك الأسبق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و قال أسامة نبيه عبر تصريحات تلفزيونية: الزمالك صعب ينافس بالقائمة دي على أي بطولة .

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب النادي، بعد خوض مباراة بيراميدز اليوم في مسابقة الدوري.

ورفض الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الإسماعيلي، المقرر له يوم 7 فبراير المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.