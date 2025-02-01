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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضربة روسية قوية تستهدف أوديسا الأوكرانية .. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
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وجّهت روسيا ضربة صاروخية قوية، أمس الجمعة، نحو مدينة أوديسا، أصابت مركزها التاريخي المدرج في لائحة "اليونسكو"، مخلفة 7 إصابات.

واستهدفت القوات الروسية بصواريخها مدينة أوديسا الساحلية، التي تعتبر من المدن الرئيسية في جنوب أوكرانيا، وفق "فرانس برس".

وقال شهود عيان إن فندق "بريستول" الشهير في البلدة تعرض لأضرار واسعة ودمار هائل، إثر الهجوم الصاروخي الروسي على أوديسا.

ووثقت لقطات ضمن مقاطع مصورة جانباً من الأضرار التي لحقت بالفندق الشهير، في الوقت الذي هرعت فيه فرق الطوارئ لموقع الهجوم.

ونشر وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" معلقاً: "الهجوم استهدف منطقة محمية من جانب اليونسكو".

وأضاف: "تعرض أرشيف أوديسا، ومبان تاريخية أخرى لأضرار. وكان بعض الدبلوماسيين الأجانب معرضين للخطر بالقرب من مركز الهجوم.

من جهته، كتب حاكم المنطقة أوليغ كيبر على تلجرام: "أصيب 7 أشخاص في الهجوم الذي نفذه إرهابيون روس"، موضحاً أن "الضحايا أصيبوا جميعاً بجروح طفيفة".

وأكد الحاكم كيبر أنه "في وقت لاحق ليل الجمعة السبت وقعت "انفجارات قوية" جديدة.

وذكر رئيس بلدية أوديسا غينادي تروخانوف، أن "صبياً من مواليد عام 2006 أصيب بجروح في الرأس ونقل إلى المستشفى".

وقال رئيس البلدية في مقابلة مع التلفزيون الأوكراني، إن 3 صواريخ سقطت في المنطقة. كما نشر على تلجرام صورا تظهر المدخل المتضرر لفندق بريستول المغطى بالحطام في المركز التاريخي لهذه المنطقة الأوكرانية الساحلية الرئيسية.

ووفقا له، فقد تضررت نوافذ وواجهات مبان تاريخية أخرى، بما في ذلك نوافذ وواجهات مبنى الأوركسترا الفيلهارمونية ومتاحف عدة.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تلغرام، إنه وفقا لمعلومات أولية، فإن الأمر يتعلق بهجوم "متعمد" بصواريخ بالستية.

وأضاف أن من بين الأشخاص الذين كانوا في مرمى الضربة "دبلوماسيين نروجيين" ، دون أن يحدد ما إذا كانوا من بين المصابين.

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