اعتقال مقرب من الأسد قاد حملة التصدي لمظاهرات 2011

أعلنت القيادة السورية الجديدة اعتقال عاطف نجيب، ابن خال الرئيس السابق بشار الأسد، المتهم بقيادة حملة قمع عنيفة في درعا مهد الانتفاضة ضد الأسد عام 2011.

تم اعتقال نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا، في مدينة اللاذقية الساحلية، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية ( سانا ) التي نقلت عن مسؤول أمني كبير.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو جماعة تراقب الحرب مقرها بريطانيا، إن نجيب هو أعلى شخص يتم اعتقاله منذ أن أطاحت المعارضة بالأسد في الثامن من ديسمبر.

وذكرت وكالة سانا أنه "تمت إحالة عاطف نجيب إلى الجهات المختصة لمحاكمته ومحاسبته على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري" .



وقد تم عزل نجيب، الذي كان محل اتهام واسع النطاق بسبب حملة القمع، من منصبه بسرعة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عليه عقوبات إلى جانب مسؤولين سوريين آخرين.