إصابة 11 شخصا في انقلاب ربع نقل بصحراوي أبوقرقاص جنوب المنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مركز أبو قرقاص جنوب المنيا، حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، نتج عنه إصابة 11 شخصاً وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بالطريق الصحراوي بالقرب من مدخل مركز أبو قرقاص.

وأسفر عن وقوع عدد من المصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 11 عاملاً بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الإرتجاج، وتم نقلهم إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

