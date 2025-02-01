ماكرون: نبذل ما في وسعنا لإطلاق سراح محتجز يحمل الجنسية الفرنسية من قطاع غزة

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إننا نبذل كل ما في وسعنا لإطلاق سراح محتجز يحمل الجنسية الفرنسية من قطاع غزة دون تأخير.



وفي سياق آخر: هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حال تضمنت المرحلة الثانية من صفقة غزة إنهاء الحرب دون تحقيق أهدفها، معربا عن توقعه بالعودة للقتال ضد حركة حماس في غزة.

ووصف، في تصريح له، الصفقة التي أبرمتها إسرائيل مع حماس في قطاع غزة بأنها "كارثية وخطيرة" على الأمن الإسرائيلي، مبديا اقتناعه بعودة إسرائيل للمعركة بعد انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة، بداية مارس المقبل.

وأشار سموتريتش إلى أن الـ42 يوما التي هي مدة المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة انقضى منها 12 يوما، ومن ثم ستنتهي الصفقة بعد شهر، مؤكدا أن بقاءه في الحكومة جاء بعد اقتناعه بأن نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب ملتزمان بإزالة حماس كقوة حاكمة في غزة.