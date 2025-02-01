13 مليون جنيه.. نجم الأهلي يغيب عن محاكمة رجل أعمال متهم بالنصب عليه

تغيب مجدي أفشة عن حضور جلسة محاكمة، رجل أعمال في اتهامه بالنصب عليه في مبلغ مالي 13 مليون جنيه.

وقررت نيابة التجمع، إحالة رجل أعمال إلى المحاكمة العاجلة في اتهامه بالنصب على مجدي أفشة.

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يسري، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، إلى أقوال الاعب مجدي قفشه في واقعة اتهام رجل اعمال بالنصب عليه.

واتهم اللاعب مجدي قفشه، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، رجل اعمال بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.

وأوضح، مجدي أفشة، أنه أعطى رجل الأعمال مبلغا ماليا نظير شراء سيارة له من الخارج، ولكن المتهم مكث في المماطلة لعدة أشهر.

ووجهت النيابة لرجل الأعمال المتهم بواقعة النصب على مجدي أفشة تهمة النصب، والاستيلاء على مبالغ مالية نظير شراء سيارة.

وانكر المتهم أمام جهات التحقيق، الواقعة، حيث تم حجزه 24 ساعة على ذمة التحقيقات التي تجري معه في نيابة القاهرة الجديدة.

وبعد سماع أقوال اللاعب مجدي أفشة، في اتهام رجل اعمال بالنصب، تم صرف اللاعب من سراي النيابة.

وكشفت الأجهزة الأمنية في القاهرة ملابسات تعرض محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي لعملية نصب في مبلغ 13 مليون جنيه على يد رجل أعمال شهير.

كواليس النصب على لاعب الأهلي مجدي أفشة

أشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى أن مجدي أفشة لاعب النادي الأأهلي اتهم رجل أعمال شهير - طليق إعلامية شهيرة ومعروفة بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.

أشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة إلى أن المتهم طلب من أفشة تحرير شيكات بمبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج إلا أنه ماطل في تنفيذ ذلك ولم يحضر السيارة.

وحرر محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي بلاغا بقسم شرطة التجمع الأول اتهم فيه صاحب شركة مقاولات وعقارات بالنصب عليه في ١٣ مليون جنيه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة التجمع أول، أفاد بورود بلاغ من مجدي أفشة اتهم فيه صاحب شركة عقارات بالنصب عليه في ١٣ مليون جنيه.

وقال مجدي أفشة في محضر الشرطة إن المتهم تحصل منه على ١٣ مليون جنيه نظير استيراد سيارة من الخارج، إلا أنه قام بالاستيلاء على المبلغ ورفض رده، وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم.