القسام ترسل هدية لزوجة الأسير الأمريكي المفرج عنه اليوم.. ما هي؟

سلمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الأسير الإسرائيلي كيث سيجال الذي يحمل جنسية أمريكية للصليب الأحمر الدولي في ميناء مدينة غزة، وذلك بعيد تسليمها الأسيرين ياردن بيباس وعوفر كالدرون في خانيونس، وفق ما ذكرت شبكة قدس الفلسطينية.

خلال عملية التسليم رٌفعت صور قادة القسام الذين استشهدوا خلال المعارك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، وعلى رأسهم القائد العام محمد الضيف وأعضاء في المجلس العسكري.

وسلمت وحدة الظل الأسير الإسرائيلي كيث سيجال هديتين مقدمتين من كتائب القسام، واحدة له والأخرى لزوجته التي كانت أسيرة لدى كتائب القسام وأفرج عنها خلال الهدنة الأولى.

ظهر عدد من المقاومين وهم يحملون أسلحة غنموها خلال المعارك، وحمل آخرون بنادق الغول التي طورتها كتائب القسام، وحمل مقاتل من القسام صورة قائد هيئة الأركان لكتائب القسام الشهيد محمد الضيف، والشهداء القادة في ميناء غزة.

كما هتف الأطفال لكتائب القسام وللقائد محمد الضيف خلال حضورهم مع ساعات الصباح الباكر لمتابعة الإفراج عن أسرى الاحتلال.

وأفادت مصادر صحفية أن قائد كتيبة الشاطئ في كتائب القسام تواجد خلال عملية الإفراج عن الأسير الإسرائيلي كيث سيجال في ميناء غزة، رغم زعم الاحتلال اغتياله خلال الشهر الثاني للحرب.

وظهر اهتمام واسع من وسائل الإعلام الإسرائيلية بخبر ظهور قائد كتيبة الشاطئ في كتائب القسام هيثم الحواجري خلال تسليم أسير إسرائيلي في ميناء غزة اليوم.

وقال مراسل إذاعة جيش الاحتلال: "إذا ظهر قائد كتيبة الشاطئ في كتائب القسام على المسرح خلال تسليم الأسير الإسرائيلي فهذه الحالة الثالثة التي يتضح فيها أن الجيش الإسرائيلي لم يقتل أشخاصًا أعلن أنه قتلهم.

وينطبق الأمر نفسه على قائد كتيبة آخر في حماس، قائد كتيبة بيت حانون، الذي كثف ظهوره العلني في المنطقة خلال الأيام الأخيرة.".

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، سلمت "وحدة الظل" الأسيرين ياردن بيباس وعوفر كالدرون للصليب الأحمر الدولي في خانيونس، بينما قالت القناة 12 العبرية إن وحدة الظل نقلتهما في مركبة لجيش الاحتلال سيطرت عليها المقاومة من مستوطنات غلاف غزة خلال عملية طوفان الأقصى.

