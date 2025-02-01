القسام تستفز الاحتلال بتسليم الأسرى عبر سيارة سيطرت عليها 7 أكتوبر

انتهت في قطاع غزة عملية تسليم 3 أسرى إسرائيليين أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية لدى كتائب الشهيد عز الدين القسام، بينما يعمل الاحتلال على إطلاق سراح 183 أسيرا فلسطينيا ضمن دفعة التبادل الرابعة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

كان عناصر من وحدة الظل وتشكيلات أخرى في كتائب القسام انتشروا في خانيونس وميناء مدينة غزة صباح اليوم استعدادا لإطلاق الأسرى الإسرائيليين.

وسلمت "وحدة الظل" الأسيرين ياردن بيباس وعوفر كالدرون للصليب الأحمر الدولي في خانيونس، بينما قالت القناة 12 العبرية إن وحدة الظل نقلتهما في مركبة لجيش الاحتلال سيطرت عليها المقاومة من مستوطنات غلاف غزة خلال عملية طوفان الأقصى.



وظهر الأسير الأول في تسليم خانيونس بلباس عسكري، بينما ظهر الآخر بلباس مدني على المنصة التي نصبتها القسام.

وأفادت مصادر صحفية، إن الأوراق التي وقع عليها الأسرى المفرج عنهم من قبل كتائب القسام تتضمن التعهد بعدم العودة إلى الخدمة في جيش الاحتلال أو المشاركة في الحرب على الفلسطينيين والمجازر بحق النساء والأطفال.



واحتشد مئات من مقاتلي القسام والفلسطينيين احتشدوا في ميناء غزة خلال تسليم الأسير كيث شمونسل سيجال الذي يحمل جنسية مزدوجة أمريكية إسرائيلية، مع الإشارة إلى أنه كان يفترض إطلاق هذا الأسير في وقت سابق لكن الاحتلال عرقلت ذلك.

وخلال عملية التسليم رٌفعت صور قادة القسام الذين استشهدوا خلال المعارك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، وعلى رأسهم القائد العام محمد الضيف وأعضاء في المجلس العسكري، كما ظهرت المنصة ومكتوب عليها: "الصهيونية لن تنتصر".