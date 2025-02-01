قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتبه.. لماذا يجب أن تترك خزان البنزين في سيارتك "على الربع"؟
دعاء ثاني يوم شعبان .. يعوضك عن كل شيء ويسهل لك الأمور الصعبة ويشرح صدرك
حماس تدعو للضغط على الاحتلال لتنفيذ البروتوكول الإنساني وعدم المماطلة
5 أعمال فى شهر شعبان اغتنمها الآن.. علي جمعة يكشف عنها
إعلام عبري: إطلاق سراح 32 أسيرا فلسطينيا إلى الضفة و150 إلى غزة
13 مليون جنيه.. نجم الأهلي يغيب عن محاكمة رجل أعمال متهم بالنصب عليه
يرتدي تيشيرت الاتحاد السكندري.. أحمد كشك فى العتاولة 2 | ما القصة ؟
شبورة كثيفة وصقيع.. حالة الطقس اليوم السبت 1 فبراير
رجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشه" يصل إلى المحكمة
إصابات كبيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة 4 طالبات أمام مدرسة بالقطامية
دعاء للميت في شعبان .. يسعد به المتوفى ويضيء قبره ويدخله الجنة
بعد قليل.. محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القسام تستفز الاحتلال بتسليم الأسرى عبر سيارة سيطرت عليها 7 أكتوبر

الأسير الثالث
الأسير الثالث
محمد على
×

انتهت في قطاع غزة عملية تسليم 3 أسرى إسرائيليين أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية لدى كتائب الشهيد عز الدين القسام، بينما يعمل الاحتلال على إطلاق  سراح 183 أسيرا فلسطينيا ضمن دفعة التبادل الرابعة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

كان عناصر من وحدة الظل وتشكيلات أخرى في كتائب القسام انتشروا في خانيونس وميناء مدينة غزة صباح اليوم استعدادا لإطلاق الأسرى الإسرائيليين.

وسلمت "وحدة الظل"  الأسيرين ياردن بيباس وعوفر كالدرون للصليب الأحمر الدولي في خانيونس، بينما قالت القناة 12 العبرية إن وحدة الظل نقلتهما في مركبة لجيش الاحتلال سيطرت عليها المقاومة من مستوطنات غلاف غزة خلال عملية طوفان الأقصى.


وظهر الأسير الأول في تسليم خانيونس بلباس عسكري، بينما ظهر الآخر بلباس مدني على المنصة التي نصبتها القسام.

وأفادت مصادر صحفية، إن الأوراق التي وقع عليها الأسرى المفرج عنهم من قبل كتائب القسام تتضمن التعهد بعدم العودة إلى الخدمة في جيش الاحتلال أو المشاركة في الحرب على الفلسطينيين والمجازر بحق النساء والأطفال.


واحتشد مئات من مقاتلي القسام والفلسطينيين احتشدوا في ميناء غزة خلال تسليم الأسير كيث شمونسل سيجال الذي يحمل جنسية مزدوجة أمريكية إسرائيلية، مع الإشارة إلى أنه كان يفترض إطلاق هذا الأسير في وقت سابق لكن الاحتلال عرقلت ذلك.

وخلال عملية التسليم رٌفعت صور قادة القسام الذين استشهدوا خلال المعارك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، وعلى رأسهم القائد العام محمد الضيف وأعضاء في المجلس العسكري، كما ظهرت المنصة ومكتوب عليها: "الصهيونية لن تنتصر".

غزة سيطرت عليها تسلم أسيرين إسرائيليين بخانيونس 3 أسرى إسرائيليين دفعة التبادل الرابعة القسام تستفر الاحتلال الصهيونية لن تنتصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فصله من العمل فتخلص من حياته.. موظف يترك رسالة مؤثرة لظالمه.. تفاصيل

فصله من العمل فتخلص من حياته.. موظف يترك رسالة مؤثرة لظالمه| تفاصيل

1000 جنيه.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار| إيه الحكاية؟

1000 جنيه.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار| إيه الحكاية؟

حادث حارس أسد الفيوم

مات بين أنياب أسد الفيوم.. ماذا حدث لعم سعيد داخل حديقة الحيوان؟

زيزو

أسامه نبيه: 5 لاعبين سيرحلون من الزمالك مع زيزو

فايق

صفقة من العيار الثقيل على ردار الأهلي ..إبراهيم فايق يكشف التفاصيل

14 جنيها.. تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 1-2-2025

14 جنيها.. تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 1-2-2025

صورة أرشيفية

بيان عاجل من ترامب بعد حادث تحطم الطائرة في فيلادلفيا

عمرو أديب

مفيش حاجة نافعة.. تعليق ناري من عمرو أديب على هزيمة الزمالك

ترشيحاتنا

سكراب طبيعي

مكونات من منزلك .. 4 أنواع للسكراب الطبيعي للبشرة

طريقة عمل البسبوسة بدون فرن

طريقة عمل البسبوسة بدون فرن.. وصفة الشيف فاطمة أبو حاتي

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| فوائد خارقة لتناول اللب الأبيض.. توقعات بثوران بركان تحت الماء بالمحيط الهادئ

بالصور

إطلالة لافتة.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بجمالها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

القسام تستفز الاحتلال بتسليم الأسرى عبر سيارة سيطرت عليها 7 أكتوبر

الأسير الثالث
الأسير الثالث
الأسير الثالث

5 أمراض قد تصيبك بسبب الأفكار السلبية.. منها مشاكل القلب والجهاز الهضمي

أمراض قد تصيبك بسبب الأفكار السلبية
أمراض قد تصيبك بسبب الأفكار السلبية
أمراض قد تصيبك بسبب الأفكار السلبية

خست جدا.. صبا مبارك تثير الجدل بصورها الأخيرة

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

فيديو

بن شرقي

رسائل مخيفة وأشياء لم تلاحظ بفيديو تقديم أشرف بن شرقى.. مطالب بتدخل الأعلى للإعلام

صفقة بن شرقي

زيادة 100 ألف دولار سنويا.. تفاصيل عقد أشرف بن شرقي في الأهلي

محمد عبده

محمد عبده يتألق بحفل فنان العرب والنجوم بالسعودية | صور وفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد