بخطوات بسيطة.. طريقة عمل الآيس كريم

يعد الآيس كريم من الحلويات التي يفضلها العديد من الأشخاص، وخاصة الأطفال، ويمكن تحضير الآيس كريم في المنزل بخطوات بسيطة.

إليك طريقة بسيطة لعمل الآيس كريم في المنزل

مكونات الآيس كريم

2 كوب من الكريمة (كريمة خفق)

1 كوب من الحليب كامل الدسم

1/2 كوب من السكر

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

طريقة عمل الآيس كريم

1. في وعاء كبير، اخلط الكريمة مع الحليب والسكر.

2. امزجي المكونات جيداً حتى يذوب السكر تماماً.

3. ضيفي الفانيليا واخلطيها جيداً.

4. إذا لم يكن لديك آلة آيس كريم، يمكنك صب الخليط في وعاء مُغطى ووضعه في الفريزر، كل 30 دقيقة، قم بتحريكه باستخدام شوكة حتى يتماسك ويصبح ناعمًا.

5. بعد 4-6 ساعات في الفريزر، يصبح الآيس كريم جاهزاً.

كما يمكنك إضافة إضافات مثل الشوكولاتة، المكسرات، أو الفواكه حسب ذوقك.