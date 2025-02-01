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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصناعات الغذائية: 110 ملايين مصري مع الرئيس السيسي لرفض التهجير

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الديب أبوعلي
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قال النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن مشهد احتشاد المصريين أمام بوابة معبر رفح الحدودي، أمس الجمعة، أنما يؤكد من جديد رفض واستبعاد فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، التي تخالف كل القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.

وأكد "عيش" في بيان له، أن التهجير جريمة دولية يحاسب عليها القانون الدولي، وأن موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية هو الأكثر دعمًا لنضال الشعب الفلسطيني من أجل الحصول علي حقة في تقرير مصيرة وحق اقامة دولتهم على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية.

وأشار “عيش”، إلى أن مشهد اصطفاف المصريين أمس أمام معبر رفح وهم يحملون اللافتات المعبرة عن موقفهم الرافض لتصريحات الإدارة الأمريكية يعكس حجم الثقة في قوة وقدرة القيادة السياسية علي أجهاض هذا المخطط.

واختتم تصريحاته، مشددا على أن 110 ملايين مصري يقفون خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي في رفض أي شكل من أشكال التهجير لسكان قطاع غزة.

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